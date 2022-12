Trucker überraschen krebskranke Kinder an der Medizinischen Hochschule Hannover

Hannover. Mitglieder der Facebook-Gruppe „Trucker helfen Kids“ haben am Wochenende krebskranke Kinder in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) überrascht. An der Klinik überreichten die beiden Lkw-Fahrer Thorsten Berlipp und Andreas Hilpert Tüten die gespendeten Geschenke an Frederike Ludwig vom Verein für krebskranke Kinder Hannover.

Überraschung für krebskranke Kinder: Der Verein "Trucker helfen Kids" hat jungen Patientinnen und Patienten Geschenke überreicht. © Quelle: privat

Die jungen Patientinnen und Patienten von der MHH-Krebsstation können sich nun über Spielzeug, Süßigkeiten und selbst gebastelte Weihnachtsgrüße freuen. Anlass für die Aktion: Etwa 30 Mädchen und Jungen werden die Feiertage wohl in der Klinik verbringen müssen. „Wir als Team möchten den Kindern ein kleines Lächeln schenken“, sagt Hilpert.