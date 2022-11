﻿Hier gibt es Weihnachtsdeko aus Müll: Upcyclingbörse öffnet besondere Ausstellung

Hannover. „Ich knick mich durch jedes Krisengebiet“, sagt Künstlerin Ima Thume über ihre „Weltfriedenssterne“. Die Sterne sehen aus wie besonders große Weihnachtssterne aus Papier, bestehen aber aus alten Atlanten sind aktuell in der Weihnachtsausstellung der Upcyclingbörse Hannover auf dem Gelände des Glocksee Bauhaus e.V. in der Calenberger Neustadt zu sehen und zu kaufen. Das Besondere: Alles, was hier als Weihnachtsdekoration angeboten wird, ist aus Müll.

„Es gibt zu viele Abfälle“

Die Ausstellung steht unter der Überschrift „Upcycling“. Damit ist das Wiederaufwerten von alten Gebrauchsgegenständen gemeint. Material und Form der Gegenstände sollten möglichst erhalten bleiben, erläutert Gert Schmidt von der Upcyclingbörse Hannover. „Es geht darum, nicht immer wieder neue Produkte herzustellen. Es gibt von allem genug in Deutschland, wir leben in einem Überflussland. Es gibt viel zu viele Abfälle.“

Laut dem statistischen Bundesamt sind im Jahr 2020 in Deutschland knapp 414 Millionen Tonnen Müll entstanden. Die Verwertung und Entsorgung der Abfälle stellen ein großes ökologisches Problem dar. Denn der Abfall werde entweder recycelt oder verbrannt, beides unter hohem Energieaufwand, erklärt Schmidt. Zudem entstünden bei der Verbrennung meist giftige Filterstäube, für die Endlager gefunden werden müssten.

Mit neuem Sinn behaftet: Hölzerne Quirle aus Weihnachtsbaumspitzen. © Quelle: Christian Behrens

Upcycling kann jede und jeder

Dieser Müll könne von vornherein vermieden werden, sagt Schmidt. Die Möglichkeiten dafür sind unendlich. Jede und jeder könne dabei zu Hause aktiv werden: „Jedes Wohnzimmer kann zu einer Upcyclingwerkstatt werden.“ Wer Inspiration sucht, wird in der Weihnachtsausstellung fündig.

So gibt es auf den rund 300 Quadratmetern in den Räumen der Bauteilbörse funkelnde Girlanden aus Joghurtdeckeln, geklöppelte Chipstüten, Schlüsselsterne und Quirle aus Weihnachtsbaumspitzen zu sehen. Wer selbst basteln will, findet auch Materialien und Anleitungen zum Selbermachen. Alle Einnahmen und Spenden fließen zu 100 Prozent in die Bildungsarbeit für Umwelt- und Ressourcenschutz des Glocksee Bauhaus Vereines.

Besucher können an Workshops teilnehmen

Der Verein bietet auch Blitzworkshops an. Darin können die Besucherinnen und Besucher mit wenigen Handgriffen ihre ganz eigene Weihnachtsdekoration herstellen und mit nach Hause nehmen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, jeder ist zum Workshop eingeladen.

Die Upcyclingbörse Hannover ist ein Projekt des Glocksee Bauhaus Vereins. Dieser Verein betreibt auch die Bauteilbörse Hannover, die ausrangierte Gebäudeteile wie Türen, Türgriffe und viele weitere Materialien zur Zweitverwertung anbietet, Damit soll ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur nachhaltigen Entwicklung der Region geleistet werden. Das Projekt wird von der Sparkasse Hannover gefördert.

Die Weihnachtsausstellung kann bis Mittwoch, 21. Dezember, montags bis mittwochs, jeweils von 14 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr auf dem Gelände des Glocksee Bauhaus e.V., Glockseestraße 35, besucht werden.

Von Marie-Theres Bauer