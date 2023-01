Hier gibt es die Sammelplätze für Weihnachtsbäume in Hannover

In der Regel am Dreikönigsfest (6. Januar 2023) haben die Weihnachtsbäume ausgedient: Hannovers Entsorger Aha holt die Fichten und Tannen an bestimmten Sammelplätzen ab. Hier die Übersicht.

Hannover. Es ist eine beliebte Tradition in Hannovers Wohnzimmern: Rund 170.000 Weihnachtsbäume soll es auch in diesem Jahr wieder geben, schätzt der Abfallentsorger Aha. Meistens zum Dreikönigsfest am 6. Januar haben die Fichten und Tannen aber ausgedient.

Aha holt die Weihnachtsbäume auch in diesem Winter wieder an über 200 Standorten im Stadtgebiet kostenlos ab und entsorgt sie. Am Montag, 9. Januar, beginnt Aha mit der Abholung, letztmalig werden die Sammelplätze am Freitag, 20. Januar, angefahren. Auch die Aha-Wertstoffhöfe, Deponien sowie die Grüngutannahmestellen im Umland der Region Hannover nehmen abgeschmückte Weihnachtsbäume kostenlos an.

Weihnachtsbäume Hannover: Aha holt kostenlos ab

Wichtig: Große Bäume müssen gekürzt werden, damit sie in die Müllfahrzeuge passen. Eine Länge von 1,50 Meter darf nicht überschritten werden, so das Unternehmen. Äste sollten zudem gebündelt und Baumstämme nicht dicker als 15 Zentimeter sein. Einen Teil der Tannenbäume verarbeitet Aha zu Kompost. Da Baumschmuck nicht kompostiert werden kann, müssen Tannen und Fichten komplett abgeschmückt sein.

Aha appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, die ausgedienten Bäume nur an den Sammelstellen und im genannten Zeitraum vom 9. bis 20. Januar 2023 abzulegen. Bei falsch abgelegten Bäumen handelt es sich um illegale Abfallentsorgung, die mit einer Ordnungsstrafe belegt wird, so der Entsorger.

© Quelle: Fabian Strauch

Hier alle Sammelstellen im Überblick:

Stadtteil Ahlem

Am Ahlemer Holz (Wendeplatz)

Im Großen Büchenfeld (Spielplatz)

Krugstraße (Sackgasse - Glascontainer)

Küstriner Str. gegenüber Landsberger Weg auf der Grünfläche am Schulgebäude

Stadtteil Anderten

Am Tiergarten (neben Nr. 2) Freifläche "An der Brauerei"

Pappelweg/Herderstraße

Eisteichweg/Wartheweg (Grünfläche)

Stadtteil Badenstedt

Badenstedter Straße/Nauheimer Straße (Spielplatz)

Woermannstraße (am Bunker neben Littfasssäule) Ecke Diesterwegstraße

Siegfriedplatz

Lenther Chaussee/Remarqueweg/Lenther Straße (Freifläche)

Petermannstraße Grünfläche gegenüber vom Parkplatz des Sportplatzes

Empelder Straße Ecke Burgundische Straße (Grünfläche)

Stadtteil Bemerode

Emslandstraße/Alte Bemeroder Straße (Parkplatz Schützenhaus)

Berkelmannstraße/Steinkampweg (Parkplatz)

Am Gutspark/Berkelmannstr. (Fußweg in Kurve vor Grünfläche)

Hermann-Hesse-Straße (Wendeplatz)

Funkenkamp/Weinkampswende (Grünfläche)

Sticksfeld gegenüber Nr. 8 /Ecke Liethfeld (Freifläche)

Jakobskamp/Ecke Papenkamp

Jakobskamp/Ecke Försterkamp

Weistfeld/Ecke Ellernbuschfeld

Brockfeld/Ecke Lehmbuschfeld

© Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Stadtteil Bornum

Bornumer Straße 143 (5. Betriebshof)

Lindener Weg Sackgasse Höhe Nr. 40 – 40f auf Grünfläche

Stadtteil Bothfeld

Westpreußenufer (Wendeplatz) /Ecke Marienburger Weg

Sahlkamp/Ecke Krasseltweg (gegenüber Rossitter Weg)

Tollenbrink (zwischen den Tankstellen)

An den Hilligenwöhren/Auf dem Limbrinke (Grünfläche)

Oldekopstraße/Mittelinsel, Ecke Hartenbrakenstraße

Weidkämpe (freies Feld, Kindertagesstätte)

Hoffmann-von-Fallersleben-Straße (Freifläche)

Kurze-Kamp-Straße (zwischen Nr. 11 und 12)

Uslarplatz

Stadtteil Bult

Robert-Koch-Platz/Findorffstraße (Grünfläche neben Spielplatz)

Stadtteil Burg

Harzburger Platz (Freifläche gegenüber Gemeindezentrum)

Stadtteil Calenberger-Neustadt

Molthanstraße/Kommandanturstraße (vor Parkplatz)

Rote Reihe/Calenberger Straße

Wilhelmshavener Straße/Ecke Kapitän-von-Müller-Straße

Stadtteil Davenstedt

Davenstedter Markt (Marktfläche)

Basaltweg/Davenstedter Straße

Davenstedter Holz/Trappenkehre

Droehnenstraße/Geveker Kamp

Geveker Kamp gegenüber Bergkammstraße (Glascontainer)

Schieferkamp/Am Kalkbruche vor Gasthaus Pegasos

© Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Stadtteil Döhren

Fiedeler Platz/ Ecke Bernwardstr.

Klinkerfuesstraße (Wendeplatz)

Peiner Straße/Holthusenstraße (Auf der Bauminsel)

Leineinsel/Am Brückenhaus

Stadtteil Groß-Buchholz

Domagkweg (Spielplatz)

Nobelring/Meitnerstraße

Nußriede/Buchnerstraße

Osterfelddamm/Ecke Nußriede

Schwalbenflucht (Parkplatz Ecke Milanstraße)

Eichenplan / Grünfläche Ecke Lenbachplatz

Lenbachplatz (Wendeplatz)

Pinkenburger Straße/Schierholzstraße

Schierholzstraße/Bollnäser Straße

Pappelwiesen/Henniesruh

Pasteurallee/Meersmannufer

Paracelsusweg/Schule Grünanlage

Stadtteil Hainholz

Bömelburgstraße (vor dem Bunker)/Ecke Voltmerstraße

Erlenweg (gegenüber Eibenweg) Grünfläche

Am Hopfengarten (gegenüber Hainhölzer Bahnhof) Ecke Engelbosteler Damm

Mogelkenstraße (Ecke Bogenstraße)

Elfriede-Döhler-Weg/Glashüttenstraße (Grünfläche) Ecke Halkettstraße

Stadtteil Heideviertel

Heidering (gegenüber Nr. 17)

Wolfsburger Damm (am Bunker)

Ein Bürger aus der List hat seinen Baum zum Wedekindplatz gebracht und wirft ihn schwungvoll auf den grünen Haufen. © Quelle: Uwe Dillenberg (Archiv)

Stadtteil Herrenhausen

Meldaustraße (Marktplatz) hinter dem Kiosk

Stadtteil Isernhagen-Süd

Kahlendamm/Im Eichholz (Trafohäuschen)

Am Wildpfad/An den Hilligenwöhren

Jägerstieg/Föhrenwinkel

Prüßentrift/Große Heide

Wietzendiek (Wendeplatz)

Lindenallee (neben Nr. 43)

Stadtteil Kirchrode

Döhrbruch 8 (8. Betriebshof)

Im Büntefeld (Freifläche)

Neunkirchner Platz/Ecke Saarbrückener Straße

Tiergartenstraße (Parkplatz Tiergarten)

Stadtteil Kleefeld

Heidjerhof (gegenüber Nr. 11)

Kleestraße (gegenüber Crappiusstraße)

Rupsteinstraße (Bunker)

Schaperplatz (neben den Toiletten)

Stadtteil Lahe

Im Klingenkampe/Ecke Laher Heide

Stadtteil Ledeburg

Verdener Platz

Stadtteil Leinhausen

Bremer Straße/Kasseler Straße (Bunker)

Heimatweg (Am Stromhaus)

© Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Stadtteil Limmer

Brunnenstraße (Ecke zur Schleuse)

Liepmannstraße/Ecke Zimmermannstraße/Ecke Am Lindener Hafen (Grünfläche)

Stadtteil Linden-Mitte

Stephanusstraße Ecke Gartenallee (vor dem Spielplatz)

Lindener Marktplatz

Stadtteil Linden-Nord

Kötnerholzweg / Velberstraße auf dem Lindener Schmuckplatz

Ottenstraße/ Ecke Stärkestraße (gepflasterte Freifläche)

Pfarrlandplatz/Pfarrlandstraße (gegenüber Kindergarten)

Steigerthalstraße (Grünfläche zur Leine)

Asseburgstraße/Lüdenstraße (beim Spielplatz)

Stadtteil Linden-Süd

Am Spielfelde (Grünfläche an der Wachsbleiche)

Behnsenstraße/ Ecke Charlottenstraße (Spielpark)

Posthornstraße/ gegenüber Ecke Von-Alten-Allee

Allerweg/ Ecke Ricklinger Str. (bei der Kirche)

© Quelle: Ralf Decker (Archiv)

Stadtteil List

Mengendamm 15 (2. Betriebshof)

Böcklinplatz / Ecke Podbielskistraße

Dahnstraße (Grünfläche) gegenüber Nr. 13 und Nr. 5, (2 Plätze)

De-Haen-Platz (Spielplatz) 2 Plätze, Ecke Waldstr./Hammersteinstraße

Gorch-Fock-Straße/Spannhagenstraße (Freifläche)

Gorch-Fock-Straße/Hebbelstraße (Freifläche)

Fritz-Beindorff-Allee/Richard-Wagner-Straße (Grünstreifen)

Im Kreuzkampe (Grünstreifen) Nr.7

Liebigstraße/Ecke Waldstraße/ Ecke Podbielskistraße (Nr.41)

Liliencronplatz/Klopstockstraße (Markt)

Lützeroderstraße/Spichernstraße

Moltkeplatz (Trinkhalle/Markt)

Podbielskistraße/ Ecke Brahmsstraße (Grünstreifen) gegenüber Nr. 2

Rubensstraße/Ecke Rembrandtstraße

Schubertstraße (Wendeplatz)

Vier Grenzen/Ecke Lister Kirchweg

Am Welfenplatz (gegenüber Schützenstraße, Rückseite Schule)

Oskar-Winter-Straße/Ecke Bödekerstraße

Nordring (neben Werftstraße) Bus-Endstation

Stadtteil Marienwerder

Schönbecker Allee/Merkurstraße (Sackgasse)

Garbsener Landstraße Ecke Am Hinüberschen Garten

Stadtteil Misburg-Nord

Seckbruchstraße (gegenüber Fürstenwalder Straße)

Scholandstr./Eschenbachstr.

Kampstr./Wilhelm-Tell-Str.

Emscherweg/Kerbelweg Freifläche vor dem Trafohäuschen

Kleinertstr./Lange Rade (auf der Grünfläche bei der Litfaßsäule)

Stadtteil Misburg-Süd

Max-Kuhlemann-Straße/Liebrechtstraße

Stadtteil Mitte

Marktkirche (Marktplatz)

Am Klagesmarkt (Springbrunnen)

Stadtteil Mittelfeld

Am Mittelfelde/Grünberger Weg

Rübezahlplatz (Am Brunnen)

Grabenweg/Im Wolfskampe (am Bunker)

Lehrter Platz (Glascontainer)

© Quelle: Heiko Lossie (Archiv)

Stadtteil Mühlenberg

Beckstraße (gegenüber Julius-Leber-Weg)

Bonhoefferstraße (Parkplatz)

Schollweg/Anne-Frank-Weg (vor/neben Spielplatz)

Canarisweg 2 (Kindergarten)

Stadtteil Nordstadt

Sandstraße 20 (6. Betriebshof)

Haltenhoffstraße (Bunker)

Herrenhäuser Kirchweg/An der Strangriede (auf der Grünfläche)

Stadtteil Oberricklingen

Barthold-Knaust-Straße/Wullanger (nicht auf dem Spielplatz, sondern auf dahinterliegender Grünfläche)

Nenndorfer Platz/ Springer Straße (nicht auf dem Spielplatz, sondern auf der angrenzenden Grünfläche)

Am Sauerwinkel/Bergfeldstraße

Stadtteil Oststadt

Angerstraße (Spielplatz)

Friesenstraße/Bödekerstraße (Kirche)

Friesenstraße/Lister Meile

Gartenstraße (Spielplatz)

Wedekindplatz

Weißekreuzplatz

Stadtteil Ricklingen

An der Bauerwiese (Parkplatz)

Ricklinger Stadtweg/August-Holweg-Platz (Marktplatz)

Göttinger Chaussee/Friedrich-Ebert-Straße (Bunker)

Stadtteil Sahlkamp

Holzwiesen/Ecke Laurinweg (Grünfläche)

Holzwiesen/ Ecke Wittenberger Straße (Bauminsel-Glascontainer)

Tempelhofweg (Grünanlage)/Ecke Lankwitzweg

Bahnstrift/Kugelfangtrift (Grünanlage)

Erikaweg/Alte Heide

Hägewiesen (Glascontainer)/ Ecke Kugelfangtrift

Vogelsbergstraße/Hägewiesen (Grünfläche)

Schwarzwaldstraße/Elmstraße

Kugelfangtrift/General-Wever-Straße (Grünanlage)

Wietzegraben (9. Betriebshof)

Wilmersdorfweg/Kugelfangtrift

Hägewiesen (Kindergarten)/ Ecke Wiehenweg

General-Wever-Straße/Rhönweg

Stadtteil Seelhorst

Peiner Straße/Wülfeler Bruch

Stadtteil Stöcken

Eichsfelder Straße (Parkplatz vom Marktplatz)

Lauckerthof (Wendeplatz)

Mecklenheidestraße 73 (10. Betriebshof)

Schwarze Heide/ Ecke Wiedenlohe (Höhe Trafo)

Schwarze Heide/ Ecke Lindhorn (Trafohäuschen/Spielplatz) Schwarze Heide /Am Hasenwinkel (Auf der Wiese neben dem Bach)

Alte Stöckener Str./Ecke Stöckener Str. (Grünfläche an den Kundenparkplätzen)

Stadtteil Südstadt

Bertha-von-Suttner-Platz (südl. Ecke Stresemannallee)

Am Südbahnhof (Spielplatz)

Auf dem Emmerberge/ Ecke Haarstr.

Heinrich-Heine-Platz

Mainzer Straße/Bismarckstraße

Marienstraße/Kestnerstraße

Rautenstraße/Sonnenweg (Spielplatz)

Sallstraße/Kleine Düwelstraße

Stephansplatz/Geibelstraße &Bandelstraße (2 Plätze)

Tiestestraße 10 (4. Betriebshof)

Torstraße (Spielplatz)

Oesterleystraße/Krausenstraße

Walter-Gieseking-Straße /Kokenstraße

Stadtteil Vahrenheide

Dresdner Straße (gegenüber Kirche)

Plauener Straße Ecke Magdeburger Straße (asphaltierte Freifläche)

Stadtteil Vahrenwald

Niedersachsenring/ Kurvenbereich (unbebaute Fläche/Wiese) / Ecke Ferdinand-

Wallbrecht-Str./ Ecke Alvenslebenstraße

Jahnplatz (ehemals Trinkhalle, jetzt Spar & Bauverein)

Rotermundstraße (Bunker) nördlich Melanchtonstr.

Ritterstraße/Grenzweg

Isernhagener Straße (gegenüber d. Kirche)/ Ecke Steinmetzstr.

Dragonerstraße/Neanderstraße

Plüschowstraße (Parkplatz Kirche)/ Ecke Hirtenweg

Scheelenkamp/Moorkamp (Grünfläche)

Stadtteil Vinnhorst

Am Schmuckplatz

Friedenauer Straße/Im Othfelde

Vinnhorster Rathausplatz

Fischteichweg/Heinischer Hof (Grünfläche)

Stadtteil Wettbergen

Tresckowstraße/Aufhäuser Straße (Kindergarten)

An der Kirche/Pastor-Bartels-Weg

Goethestraße/Zilleweg

Auf dem Kampe/Wettberger Edelhof

Neue Straße/Kopenhagener Straße

Stadtteil Wülferode

Hoyerstraße/Kirchbichler Straße (Parkplatz)

Stadtteil Waldheim

Wolfstraße (Brücke, Haltestelle gegenüber Liebrechtstraße, Waldseite)

Ottostraße/Am Schafbrinke

Liebrechtstraße (Wendeplatz Zeißstraße)

Stadtteil Waldhausen

Kärntner Platz / Ecke Bozener Straße

Riepestraße (Spielplatz) / Ecke Güntherstr.

Stadtteil Wülfel

Bothmerstraße (Freifläche neben dem Spielplatz)

Am Mittelfelde/Loccumer Straße

Stadtteil Zoo

Plathnerstraße/Gellertstraße

Seelhorststraße/Plathnerstraße

Von Red.