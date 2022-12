﻿Hier gibt es die Sammelplätze für Weihnachtsbäume in Hannover

In der Regel am Dreikönigsfest (6. Januar 2023) haben die Weihnachtsbäume ausgedient: Hannovers Entsorger Aha holt die Fichten und Tannen an bestimmten Sammelplätzen ab. Hier die Übersicht.

