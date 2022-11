Hier können Sie 2022 in Hannover einen Weihnachtsbaum kaufen

Auch in diesem Jahr: Weihnachtsbaumverkauf am Maschsee.

Auch in diesem Jahr werden wieder im Einzelhandel und in Baumärkten Weihnachtsbäume verkauft. Daneben finden sich auch viele öffentliche Verkaufsstellen in der Landeshauptstadt. Eine Auflistung finden Sie hier.