﻿Weihnachtsdorf am Lindener Berg ist eröffnet – auch die Empore am Turm ist wieder erreichbar

Hannover. Das Weihnachtsdorf auf dem Lindener Berg ist zwar längst Tradition im Stadtteil – aber eines ist 2022 anders als im Vorjahr. Niemand steht am Eingangstor und kontrolliert das Einhalten der Corona-Regeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und noch etwas ist wieder wie früher. Hannovers vielleicht schönster, auf jeden Fall aber kontinuierlichster Stadtteil-Weihnachtsmarkt außerhalb der Fußgängerzonen bietet in diesem Jahr endlich wieder seine vollen Platzreserven. Die Empore ist geöffnet: Nach dem verheerenden Turmfeuer vor drei Jahren ist nun endlich die hölzerne Empore wieder hergestellt und seit Mitte November auch die Treppe montiert. Jetzt lässt sich das heimelige Treiben auch wieder von oben betrachten.

Wieder mit Treppe: Die Empore am Lindener Turm. © Quelle: Villegas

„Wir stellen ja nur die Fläche zur Verfügung – es sind die Lindener, die es so fröhlich feiern, dass sie einen eigenen Weihnachtsmarkt haben“, sagt Turminhaber Michael Kohl, als er mit seiner Frau Simone das Programm vorstellt. Ab sofort gibt es an jedem Adventswochenende von Freitag bis Sonntag Chorgesang von wechselnden Gruppen, dazu Kinderaktionen und erstmals als kulinarische Ergänzung auch „Pinsa“, das ist Sauerteigpizza. Ein Viertelstück kostet 3 Euro, ein halbes 5,50 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele der Weihnachtsbäume sind schon verkauft

Die Festdekorateurin, die nur Frau Wenke genannt werden will, hat überdimensionale Lebkuchenfiguren genäht und allerlei andere Weihnachtsaccessoires um den Turm drapiert. Von den 45 Weihnachtsbäumen, die das Festdorf schmücken und stets am letzten Tag an Lindener abgegeben werden, sind 39 bereits am ersten Wochenende verkauft. Und die Jahresspende aus den Buden der Künstlerinnen und Künstler geht dieses Jahr an das nahe Kindermuseum Zinnober, das sich mit Bastelnachmittagen revanchiert.

Turmeigentümer: Simone und Michael Kohl unter der frischen Empore und der Weihnachtsdeko. © Quelle: Villegas

Diese Jahresspende ist eine Besonderheit des Weihnachtsdorfs in Linden, dem Stadtteil, wo vieles etwas anders läuft als anderswo. Die insgesamt 28 Kunsthandwerkerinnen und -handwerker, die an den vier Wochenenden in den sieben Buden ausstellen und verkaufen, zahlen keine Miete für die Buden, sondern spenden einen Teil ihres Erlöses – je nachdem, wie gut ihre Umsätze waren und wie sie ihr finanzielles Polster einschätzen.

Große Nachfrage nach Budenplätzen

Die Plätze werden verlost, und die Nachfrage ist groß. „32 stehen auf der Warteliste“, sagt Michael Kohl. Zu sehen gibt es allerlei: gestrickte Mützen, Schals und Handschuhe, Taschen aus Filz, Drucke, Kerzen, Holzarbeiten. Ebenso wie der Glühwein (5,50 Euro) sind die Utensilien nicht billig, aber stammen definitiv alle aus Handarbeit, wie Simone Kohl betont.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Schöner kleiner Weihnachtsmarkt mit wirklich toller Atmosphäre“: Besucherin Anja Holmer mit Lebensgefährte Karsten Kampowski. © Quelle: Villegas

„Ein schöner kleiner Weihnachtsmarkt mit einer wirklich tollen Atmosphäre“, sagt Besucherin Anja Holmer und stößt mit ihrem Lebensgefährten Karsten Kampowski an. „Auch der Glühwein ist richtig gut“, sagt die 47-Jährige. Gleich nebenan haben die jüngeren Besucherinnen und Besucher ihre Freude. Beim Stockbrotbraten über dem offenen Feuer rauchen sie auch sich selbst kräftig ein. „Aber es macht so einen Spaß“, sagt Mika Schulz (11), der mit Bruder Jona (10) den Teig röstet, „und es wärmt so schön im Winter.“

Das ist das weitere Programm

Das Weihnachtsdorf auf dem Lindener Berg ist noch an den restlichen Adventswochenenden 2022 jeweils freitags von 16 bis 20 Uhr, sonnabends und sonntags schon ab 14 Uhr geöffnet. An den Freitagen ist das Stockbrotbraten kostenlos, wenn die Eltern mindestens einen Glühwein trinken. Am Sonnabend, 10. Dezember, startet um 19 Uhr eine digitale Lichtershow am denkmalgeschützten Turmgemäuer. Die Kinderbastelnachmittage mit dem Zinnober-Museum laufen am Sonnabend, 10. Dezember, 14 bis 16 Uhr, und Freitag, 16. Dezember, 16 bis 18 Uhr.