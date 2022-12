﻿Weihnachtsfeier für Obdachlose: 600 Menschen kommen zum Fest im HCC

Hannover. Obdachlos ist Bärbel Vogt schon einige Zeit nicht mehr. Doch das Geld ist weiter knapp für die 60-Jährige, die von einer schmalen Rente und Grundsicherung lebt. Deshalb genießt sie am Sonntag den Luxus, sich am Rande der 10. Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige im Hannover-Congress-Centrum (HCC) die Haare machen zu lassen.

Ein Gefühl von Wertschätzung: Friseurin Jessica Kühne-Stark frisiert Bärbel Vogt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das kann ich mir selbst nicht leisten“, sagt die Rentnerin, während Jessica Kühne-Stark sie kämmt und föhnt. Die Friseurmeisterin aus Ilsede gehört zu den Barber Angels, die den Gästen der Feier jedes Jahr ehrenamtlich ihre Dienste anbieten. „So ein Haarschnitt sei „verdammt wichtig“, sagt die Friseurin, denn es gehe um Wertschätzung. „In diesem Moment sind wir nur für den einen Kunden da. Viele kommen mit krummem Rücken hier rein und gehen mit einem Lächeln.“

Zwei Jahre fiel die Feier aus

Zwei Jahre musste „DIE !!! Weihnachtsfeier“ wegen Corona ausfallen. Umso mehr freuen sich jetzt die Organisatoren von den Vereinen Krass Unartig sowie Heart and Culture. Statt 650 bis 700 Einladungen an Erwachsene hatten Obdachlosen- und Sozialeinrichtungen diesmal 800 verteilt. Die in warme bunte Lichter getauchte Eilenriedehalle bietet dafür an festlich geschmückten Tischen ausreichend Platz. Dennoch bleiben manche Stühle leer, vielleicht auch aus Scheu vor Nähe angesichts der Krankheitswelle. Gut 600 Gäste kamen, schätzt Andreas Barthel von Krass Unartig später.

Hannover - Hann-Weihnachtsfeier | nach zwei Jahren Pause gibt es wieder "DIE!!! Weihnachtsfeier" für Obdachlose. 800 Leute kommen. - Foto Tim Schaarschmidt © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der 52-jährige Viktor freut sich über geschmorte Entenkeule, Apfel-Rotkohl und Kartoffelklöße, das ihm dieses Mal Ministerpräsident Stephan Weil serviert. Vor allem zahlreiche HCC-Mitarbeiter sind ehrenamtlich im Service im Einsatz. Unterstützung bekommen sie von Regionspräsident Steffen Krach, Oberbürgermeister Belit Onay, dem Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic, Lokalpolitikerin Edeltraut Geschke, Moderator Ecki Stieg und den Musikern, die auch das Bühnenprogramm gestalten.

„Es ist alles teurer geworden“

Patricia Schwobe muss wegen einer Erkrankung dauerhaft mit einer kleinen Rente auskommen. „Es ist alles teurer geworden“, sagt die 52-Jährige. Mit einer roten Jacke und feinem Shirt hat sie sich festlich angezogen. Sichtlich glücklich macht sie die Einladung.

Ralf Haschke bekommt von Helferin Anja Schwone Futter für seinen Hund Theo überreicht. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Andere Gäste finden in einem zur Kleiderkammer umgerüsteten Saal neue Winterstiefel, Jacken, Pullover oder Hosen. Ralf Haschke holt sich für seinen Mischlingshund Theo gespendete Leckerlis und ein Geschirr beim Stand der Tierärztinnen und Tierärzte. „Die Weihnachtsfeier hat dazu geführt, dass wir inzwischen ganzjährig eine Notversorgung für die kranken Tiere Bedürftiger leisten“, berichtet Tierärztin Britta Zogall. Während der Feier nehmen Hundetrainer die Hunde der Gäste in Obhut.

Dieses Mal sind keine Kinder eingeladen, für die sonst ein Programm in einer getrennten Halle lief. „Wir wollten sie nicht durch eine Absage wie im vergangenen Jahr enttäuschen“, sagt Susi Duhme von Heart and Culture. Montag werden aber 500 Geschenktüten an einige Grundschulen ausgeliefert.

Die Schirmherrschaft für die Feier hatte zum zehnten Mal die Band Fury in the Slaughterhouse übernommen. Ausnahmsweise sind die Musiker dieses Mal nicht vor Ort. Sie schicken per Video Grüße und Musik.

Von Bärbel Hilbig