﻿800 Gäste zur Weihnachtsfeier für Bedürftige erwartet

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es im Dezember wieder eine Weihnachtsfeier für Bedürftige. Die Organisatoren setzen auf ein buntes Rahmenprogramm inklusive Essen. Ehrenamtliche Helfer werden noch dringend gesucht.

Hannover. Zwei Jahre lang mussten die Organisatoren wegen der Corona-Pandemie improvisieren. In diesem Jahr soll die Weihnachtsfeier für wohnungslose und bedürftige Menschen in der Eilenriedehalle wieder wie gewohnt stattfinden. "Die aktuelle Entwicklung lässt uns hoffen, dass wir das zehnjährige Jubiläum in normalem Rahmen austragen können", sagte Joachim König vom Hannover Congress Centrum (HCC) auf der Pressekonferenz der Veranstalter. Am 11. Dezember hoffen die austragenden Vereine Krass Unartig und Heart and Culture auf 800 Gäste. "In den Jahren vor Corona hat die Resonanz immer weiter zugenommen. Wir hoffen, dass sich das auch nach der zweijährigen Pause fortsetzt", sagt Andreas Barthel.