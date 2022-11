﻿Finkbeiners Kostprobe: So schmeckt die Weihnachtsgans in Hannover am besten

Wer dieses Jahr die traditionelle Bratenspezialität auf seine Weihnachtstafel bringen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen und sich frühzeitig um eine Vorbestellung bemühen. Der HAZ-Feinschmecker verrät, wie das Festmahl in Hannover am besten gelingt – und wo es die Weihnachtsgänse gibt.

Hannover. Es ist ja ein wenig Handwerkskunst, bei einer Weihnachtsgans die Garverfahren, Temperaturen und Zeiten richtig zu kombinieren, um ein ideales Ergebnis zu bekommen – sieht man einmal vom Faktor eines guten Ofens ab. Ein ganzer Gänsebraten hat eben unterschiedliche Teile wie Brust oder Keulen, mit unterschiedlicher Zusammensetzung an Muskeln, Sehnen und Fett, die im Grunde auch unterschiedliche Garmethoden benötigen, um perfekt zu werden.

Überspitzt: Würde die Gans nur im Ofen zubereitet, ist die Brust irgendwann saftig und zart, die Keule aber noch zäh und ledrig. Und umgekehrt: Fällt das Keulenfleisch irgendwann vom Knochen, ist die Brust längst trocken und faserig. Von der knusprigen Haut ganz zu schweigen – was etwa die Chinesen mit der Pekingente auf die Spitzen treiben, indem in einem ersten Zubereitungsschritt zwischen Haut und Körper Luft geblasen wird, sodass sich das Tier wie ein Ballon aufbläht.

Weihnachtsgans in Hannover: Tagesfüllender Aufwand in der Küche

Soweit muss es für einen Festtagsschmaus nicht gehen. Aber selbst in einer einfachen, haushaltstauglichen Version ist die Zubereitung ein tagesfüllender Aufwand, wie etwa Sternautor Bernd Gamerschlag in einem netten Kochvideo im Internet beweist, indem er die Garverfahren Sieden und Braten kombiniert. Werden als Beilagen auch Rot- oder Grünkohl, Kartoffelklöße, separat angesetzte Soße, Bratäpfel und Maronen zubereitet, wird es ein straffes Kochprogramm – und für manchen ja ein festes Ritual an den Festtagen.

Dieses Jahr sollte man sich eher frühzeitig um die Bestellung der Gans kümmern, deren Verfügbarkeit aufgrund von Geflügelpest begrenzt und wegen des Anstiegs der Futterpreise durch den Ukrainekrieg kostspielig ist. Tiere aus Freilandhaltung aus der Nordheide bietet etwa Wester & Vater (westerundvater.de) an, die Preise liegen bei 20,50 Euro/kg, was bei einem durchschnittlichen Gewicht von fünf Kilo gut 100 Euro kostet. Bestellt werden können Gänse zwischen 3,5 und sechs Kilogramm. Für Keulen oder Brüste werden 36 Euro/kg abgerufen.

Komplexes Garverfahren: Reinders Aggen vom Hotel Benther Berg kennt sich mit der Zubereitung von Weihnachtsgänsen bestens aus. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Entspanntere Variante: Braten samt Beilagen vorbestellen

Entspannter ist es, einen Gänsebraten samt Beilagen vorzubestellen. Ich habe etwa die deutsche Freilandgans (210 Euro) vom Hotel Benther Berg (benther-gans.de) ausprobiert, die bereits jetzt angeboten wird. Im Paket (für vier bis fünf Personen) waren neben der Gans sehr gute Kartoffelklöße, fruchtiger Rotkohl und ordentliche Bratäpfel enthalten. Toll war die große Menge an Beifußsoße, der es allerdings etwas an Kraft und Würze fehlte. Verständlich war die Kochanleitung, auch wenn darauf Rosenkohl vermerkt war, den es nicht gab. Die köstliche Semmelbröselbutter zu den Klößen wurde nicht bei den Zubereitungsschritten berücksichtigt. Das war aber alles kein Beinbruch.

Nicht ideal war im Grunde nur die Anleitung für die Gans, die bei Niedrigtemperatur über zwölf Stunden vorgegart wurde und im Ofen bei 190 Grad innerhalb von 30 Minuten aufgeknuspert werden sollte, was nicht funktionierte – vielleicht wurde die Zeit anhand Erfahrungen mit Großküchentechnik berechnet. Nach einer halben Stunde erhöhte ich die Temperatur auf 210 Grad, nach 50 Minuten war die Haut zwar nicht tiefbraun, aber immerhin knusprig. Das Fleisch war saftig und fein. Also alles okay. Besonders gut war auch das würzige Gänseschmalz, das als „kleiner Küchengruß“ dem Paket beilag.

Hier gibt es noch Gänse

Auch hier ist anzumerken, dass dieses Jahr bei Gänsen zur Mitnahme Angebot und Nachfrage überkreuz liegen. Manche Gastronomen sind bereits jetzt ausverkauft. Aber wer bietet noch Gänsebraten samt Beilagen zu welchen Preisen an? 200 Euro kostet etwa beim Restaurant Heinrichs in Isernhagen (restaurant-heinrichs.de) eine Oldenburger Freilandgans. 190 Euro wird für eine "Gans aus der Heide" bei Wöhler Catering (woehler-catering.de) in Burgwedel-Thönse fällig. 230 Euro ruft Stillers Restaurant im Marmite (stiller-geniessen.de) in Barsinghausen ab. Beim benachbarten Gasthaus Müller (gasthausmueller.de) liegt der Preis bei 180 Euro.

Bei Gourmetwunder (gourmetwunder.de) sind "regionale Freilandgänse" für 239 Euro zu haben, ungarische Gänse kosten 179 Euro. Die Beilagen sind hier bereits eingerechnet, denn die Tiere lassen sich auch ohne Beilagen (199 Euro/139 Euro) bestellen. Man kann also die gesamte Festtagszubereitung flexibel gestalten, indem man zum Beispiel den Rotkohl und die Klöße selber kocht und die Gans und die Soße anderweitig bestellt. Ganz wie es beliebt.

Von Hannes Finkbeiner