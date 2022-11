﻿Weihnachtsmarkt-Aufbau in Hannover läuft: Tannenbäume geliefert

Der Aufbau des Weihnachtsmarktes in Hannover läuft auf Hochtouren. Am Montag wurde die große Tanne vor der Marktkirche aufgestellt. Eine überraschende Fahrspursperrung verwirrt Autofahrer.

Hannover. In knapp einer Woche, am 21. November, geht es los: Der Aufbau des Weihnachtsmarktes in der Altstadt von Hannover läuft derzeit auf Hochtouren. Vor der Marktkirche wurde am Freitag eine riesige Tanne angeliefert, am Montagmorgen wurde sie mithilfe eines Feuerwehrkrans aufgerichtet. Der Baum wiegt rund 2,3 Tonnen.

Die Weihnachtsbäume am Holzmarkt für den Wunschbrunnenwald stehen auch schon, am Kröpcke ist die Pyramide fertig montiert und einsatzbereit.

Das Programm des Weihnachtsmarkts soll am Dienstag im Detail präsentiert werden.

Fix und fertig: Die traditionelle Kröpcke-Pyramide steht. © Quelle: Elisabeth Woldt

Verwirrend für viele Autofahrer: Die Einfahrt in die Schmiedestraße von der Karmarschstraße ist derzeit nur eingeschränkt möglich, die Linksabbiegerspur ist gesperrt. Das allerdings hat nichts mit dem Weihnachtsmarkt zu tun.

Der Weihnachtsmarkt in Hannover wird am 21. November 2022 um 16 Uhr eröffnet und ist bis zum 22. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Von cpe