﻿1,8 Millionen Menschen besuchen Hannovers Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt Hannover in der Altstadt endet am Donnerstagabend. Bis zu diesem Zeitpunkt werden ihn nach Angaben der Stadt gut 1,8 Millionen Menschen besucht haben. Das ist beinahe die Zahl von 2019, dem letzten Jahr vor Corona. Besucher loben die traditionelle Atmosphäre, Händler die guten Umsätze.

Hannover. Mehr als 1,8 Millionen Besucher sind in diesem Jahr über Hannovers Weihnachtsmarkt geschlendert. Er war mit 32 Tagen so lang wie noch nie. Damit sei das gute Jahr 2019 mit rund 1,85 Millionen Besuchern zwar nicht ganz erreicht worden, dennoch habe der Weihnachtsmarkt nun wieder an die Vor-Corona-Jahre anknüpfen können, bilanzierte die Stadt am Donnerstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fans des Weihnachtsmarktes: Giuseppe Dall‘Asta mit Frau Alina und Tochter Franca. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Es ist ein Endspurt, doch es geht gemütlich zu: In seinen letzten Stunden bietet der Weihnachtsmarkt mit seinen 171 Buden noch einmal die gewohnte Szenerie aus Lichterglanz und Tannengrün; Mandel- und Glühweinduft schwängern die Luft vor der Marktkirche. „Es ist gut, dass es den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder ohne Corona-Einschränkungen gegeben hat“, sagt Giuseppe Dall’Asta, der mit seiner Frau Alina und Töchterchen Franca zwischen den Ständen bummelt. „Wir wissen jetzt, dass er uns sehr fehlt, wenn es ihn nicht gibt.“

Traditioneller Weihnachtsmarkt schöner als in London

Zahlreiche Menschen sind noch einmal gekommen, um über den Weihnachtsmarkt zu flanieren. Olivia Arthur ist mit ihrer Familie aus England für die Weihnachtstage nach Hannover gereist: „Die Kinder lieben den Wunschbrunnenwald“, sagt die 42-Jährige. „Einen so schönen und traditionellen Weihnachtsmarkt wie diesen gibt es in London nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus England angereist: Olivia Arthur mit Mann Philipp und Loreley und Thea sind über die Weihnachtstage in Hannover. Der Wunschbrunnenwald ist ihr Lieblingsort auf dem Weihnachtsmarkt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Cornelia Hirschmüller ist froh, dass es wieder einen Weihnachtsmarkt in gewohnter Form geben konnte. „Er hat schon gefehlt“, sagt die Hemmingerin. Allerdings würde sie sich in den kommenden Jahren etwas weniger Gastronomie und dafür mehr Kunsthandwerk wünschen.

„Wir Schausteller haben wieder Austausch möglich gemacht“

„Das Geschäft ist wieder fast so gut gelaufen wie vor Corona“, sagt Standbetreiber Eduard Seidel aus dem Schwarzwald, der nahe der Marktkirche an einem pittoresk dekorierten Stand Bürsten und Pinsel feilbietet. Seiner Einschätzung nach seien in diesem Jahr weniger Besucher aus Hildesheim oder Celle in Hannover gewesen. „Dennoch herrschte besonders an den Sonnabenden großer Andrang“, sagt der 44-Jährige.

Kommt aus Hemmingen: Cornelia Hirschmüller freute sich über die Rückkehr des gewohnten Weihnachtsmarktes und wünscht sich in Zukunft mehr Kunsthandwerk. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es lief wesentlich besser als in den vergangenen Jahren“, so Kevin Kratzsch, der Vorsitzende des Schaustellerverbandes in Niedersachsen. Viele Besucher seien zwar etwas deprimiert zum Weihnachtsmarkt gekommen, aber fröhlich und ausgelassen wieder weggegangen. „Die Stimmung der Menschen hat sich während des Besuches total gedreht. Wir sind nicht nur wirtschaftlich klargekommen, wir Schausteller haben der hannoverschen Stadtgesellschaft auch wieder Austausch und Nähe zueinander ermöglicht. Und das ist genauso wichtig.“

Kinder-Weihnachtsbäckerei noch besser besucht als 2019

Der diesjährige Weihnachtsmarkt war ohne Corona-Auflagen ausgekommen, gleichwohl hatte die Stadt einen etwas großzügigeren Abstand der Marktstände zueinander beibehalten, „um ein entspanntes Adventsgefühl ohne allzu enges Gedränge zu vermitteln“, wie es hieß. Zurück war nach der Corona-Pause etwa der gemütliche Wunschbrunnenwald – mit 50 Tannen auf rund 400 Quadratmetern auf dem Holzmarkt. Das Försterhaus und zwei Hütten versorgten die Besucher des Waldes rund um den Oskar-Winter-Brunnen mit Essen und Trinken.

Lesen Sie auch

Wieder da war auch das Finnische Dorf mit Flammlachs, dem geräucherte Lachs direkt vom offenen Feuer, und vielen weiteren Spezialitäten aus dem Hohen Norden. Außerdem wurde das lappländische Zelt aufgestellt, das sich in den Vorjahren stets großer Beliebtheit erfreute: Auf den Rentierfellen saßen die Besucher besonders warm – was an den sehr kalten Abenden rund um die erste und zweite Dezemberwoche besonders nützlich war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Kindern sehr beliebt waren die Weihnachtsbäckerei mit etwa 1350 Teilnehmern, womit das sehr gute Jahr 2019 sogar leicht übertroffen wurde. Die Märchenerzählerin begeisterte rund 1250 kleine Gäste, 2019 waren es etwas mehr.

Ritschel: „Weihnachtsmarkt hat fast wieder die alte Stärke“

„Unser Weihnachtsmarkt hat nach dem ‚Corona-Tal‘ nahtlos fast wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Die Besucher fühlten sich sehr wohl und hatten großes Vergnügen, auch von den Standbetreibern haben wir positive Rückmeldungen erhalten“, bilanzierte Hannovers Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel.

Diese positive Resonanz sei der Vielfalt der Angebote zu verdanken und wohl auch der Tatsache, dass sich fast alle Menschen die gewohnte Normalität zurückgewünscht und dieses Event herbeigesehnt hätten. Schlusspunkt war am 22.Dezember, weil dann die große Tanne der Marktkirche aufgebaut wird und dafür Platz braucht. In einigen anderen Städten und auch am Hauptbahnhof dauert der Weihnachtsmarkt noch länger.

Von Andreas Voigt und Simon Benne