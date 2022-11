﻿Weihnachtsmarkt in Hannover 2022: Öffnungszeiten und alle Infos in der Übersicht

Findet auch 2022 wieder statt: Der Weihnachtsmarkt rund um die Marktkirche in Hannover.

Gebrannte Mandeln, Glühwein und Kleinkunst: Auch 2022 findet in Hannover wieder der große Weihnachtsmarkt in der Innenstadt statt. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu diesem und weiteren Weihnachtsmärkten in der Stadt.

