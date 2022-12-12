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﻿Різдвяний ярмарок у „старому місті“ Ганновера (Altstadt)

© Quelle: Christian Behrens

Різдвяний ярмарок у Ганновері існує вже понад 200 років, і для багатьох ганноверців відвідування ярмарку є невід‚ємною частиною сезону Адвенту. Тут Ви знайдете найважливішу інформацію про різдвяний ярмарок та кілька порад щодо його відвідування.

 

Hannover. Відвідування різдвяного ярмарку - стала традиція під час Адвенту. У Ганновері люди з радістю зустрічаються в старому місті, щоб надихнутися атмосферою свята. Пахне пончиками, мигдалем і глінтвейном. На прикрашених прилавках пропонуються не тільки страви та напої, а й дерев`яні іграшки, вироби з кераміки та багато іншого. Новорічна музика супроводжує під час вибору подарунків.

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Різдвяна ярмарка в Ганновері має довгу, 200-річну традицію: своїм походженням вона завдячує щотижневим ринкам 18 століття. Вперше вона була письмово згадана під назвою „ Christmarkt “ в 1813 році і тривала три дні.

Там продавалися медові пряники, ялинки та іграшки, пізніше ярмарка тривaла все довше і довше. З 2008 року вона починається через тиждень після поминальної неділі (Totensonntag) і закінчується незадовго до Різдва. Спочатку ярмарка була тільки нa Маркткірхе, в дев‚яностих роках додалися Бальхофплац, Гольцмаркт та інші частини міста.

Коли проходить різдвяний ярмарок?

Різдвяний ярмарок відкрився 21 листопада та завершується в четвер, 22 грудня. Найбільший різдвяний ярмарок в Нижній Саксонії відкритий з 11 ранку до 21 вечора і проходить під цьогорічним гаслом- «Виходьмо та радіймо», натякаючи на послаблення пандемійних обмежень. Триваючи 32 дні, набагато довше, ніж завжди за всю свою 200-річну історію, різдвяний ярмарок в Ганновері запрошує вас його відвідати. Вхід безкоштовний, просто приходьте.

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Де саме проходить різдвяний ярмарок?

Серцем різдвяного ринку є площа навколо Маркткірхе, починаючи з Grupenstraße. 18-метрова ялина біля порталу церкви вражає, вагою в 2,5 тонни. На 111 сусідніх стендах представлені, між іншим, товари з Ерцгебірге і Південного Тіролю (Італія), пропонуються атракціони для дітей та цікава музична програма на змонтованій сцені. Також на вас чекає величезний вибір традиційної їжі та напоїв - від смажених сосисок, гарячого овечого сиру та смажених каштанів до перепічок з конопель. Можна придбати і інтернаціональні страви, такі як український борщ, польськи вареники та голандську картоплю фрі.

© Quelle: Rainer Dröse

Що ще на вас очікує?

Між Гольцмарктом і Хогер-Уфером півколом простягається до Бальхофа середньовічний ринок з 45 крамницями, там виступають жонглери, розташовані мейстерні ковалів, а також можна дегустувати медовуху. Тож якщо ви хочете здійснити невелику (кулінарну) подорож у часі, вам саме сюди. На самому Гольцмаркті знаходиться Wunschbrunnenwald. Посеред чарівного, ялинкового лісу з 50 ялин можна випити глінтвейну і, прокручуючи латунне кільце на фонтані Oskar Winter, загадати бажання, яке обов`язково здійсниться! А ще відвідайте фінське село – з лапландським наметом і багаттям. Смаколиком є лосось, засмажений на багатті, також можна придбати вироби ручної роботи.

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© Quelle: Katrin Kutter

Що пропонується для дітей?

Для дітей пропонують два атракціони: велику карусель біля Маркткірхе і невелике колесо огляду на Grupenstraße. Ляльковий театр при Старій Ратуші також чекає на малюків. Знову пропонується випічка різдвяного печива в Holzhaus при Маркткірхе (з 11 ранку до приблизно 19 вечора, 3 євро на дитину, печиво брати з собою) та щодня, з 15:30-16:30, приходить казкарка зі своїм вагончиком казок.

© Quelle: Rainer Dröse

Чи є обмеження через пандемію?

Минулого року маски та дотримання дистанції були обов‚язковими, їжу та напої видавали лише тим, хто міг підтвердити вакцинацію проти коронавірусу або мав довідку про одужeння. Цієї зими цих правил вже немає. Крамнички розташовані на більшій відстані, ніж до пандемії Covid-19, особливо ті, що з їжею та напоями. Невелике обмеження: з метою економії електроенергії святкове освітлення працює лише з 16 до 22 , замість 11 до 23, як раніше.

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Наскільки це дорого на різдвяному ярмарку?

На більшості стендів глінтвейн коштує 4 євро. Крім того, за посуд беруть депозит, який варіюється від стійки до стійки. На середньовічному ринку депозит складає 5 євро за за глиняне горнятко (після повернення посуду отримуєте кошти). За додаткову порцію рому в глінтвейн ви, зазвичай, доплачуєте 1 євро. Пакетик пончиків або смаженого мигдалю (три різні порціі) коштує від 3,50 до 10 євро. На середньовічному ринку їжа і напої, як правило, коштують трохи дорожче, ніж на Маркткірхе, глінтвейн і медовуха зазвичай 5,50 євро. Свиняче, смажене м`ясо в тісті коштує 8 євро. Лосось на багатті в булочці доступний у фінському селищі за 8,50 євро.

© Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Де ще є різдвяні ярмарки в Ганновері?

У центрі міста популярними місцями зустрічей є різдвяна піраміда на Крьопке, різдвяний ринок, яким керує Deutsche Bahn, перед головним вокзалом і різдвяний ринок на Лістер-Мейле між Лістер-Плац і Ведекіндштрассе. Крім того, є багато інших менших різдвяних ринків в окремих районах Ганновера та його околицях.

Von red

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