﻿Weihnachtsmarkt Hannover: Engere Gassen zwischen Ständen, Verkehr soll besser fließen

Lichterglanz: So dicht aneinander wie vor der Corona-Pandemie sollen die Getränke- und Essstände in diesem Jahr nicht stehen.

Hannover. Wie wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr aussehen? Die Gassen zwischen den Ständen werden deutlich schmaler ausfallen als im vergangenen Corona-Winter 2021, als die Stadt Hannover bei der Planung strenge Abstandsvorgaben erfüllen musste. Aber es wird auch nicht so eng und gedrängt zugehen wie vor der Corona-Pandemie. „Wir werden viel Freiraum für die Ess- und Getränkestände schaffen“, kündigt Hannovers Marktamtschef Michael Flohr am Freitag im Wirtschaftsausschuss an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel Platz: So breite Gassen wie im vergangenen Jahren unter Corona-Bedingungen soll es in diesem Jahr nicht geben. © Quelle: Ilona Hottmann

Tannenwald und finnisches Dorf wieder dabei

116 Standbetreiber haben sich ursprünglich angemeldet, aber in den vergangenen Tagen hat die Stadt fünf Absagen bekommen. Auf die Schnelle habe man die Lücken nicht auffüllen können, sagt Flohr, aber Besuchern dürfte kaum auffallen, dass Stände fehlen. Ab Dienstag, 15. November, beginnen die Aufbauarbeiten, zunächst in der Grupenstraße. Auf dem Ballhofplatz lässt sich wieder das finnische Dorf nieder, und auf dem Holzmarkt wird wieder ein kleiner Tannenwald stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Schmiedestraße teilweise gesperrt

Die Schmiedestraße entlang der Altstadt will die Stadt im Abschnitt zwischen Marktkirche und Karmarschstraße für den Durchgangsverkehr sperren. Lediglich Anlieger dürfen ab Beginn des Marktes am 21. November noch in diesen Teil der Schmiedestraße fahren. „Das Parkhaus Schmiedestraße bleibt aber anfahrbar“, betont Flohr.

Damit sich der Verkehr nicht staut, will die Stadt in Höhe Bratwurst-Glöckle eine Verbindung öffnen von der Schmiedestraße über die Georgstraße zur Goethestraße. „Wir hoffen, dass der Verkehr aus dem Parkhaus dann besser abfließt“, sagt Flohr. Entsprechende Schilder sollen Autofahrer leiten. „Ich bin gespannt, ob das funktioniert“, meint CDU-Ratsherr Joachim Albrecht im Ausschuss.