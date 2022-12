﻿Hannovers Weihnachtsmarkt trauert um „Glühwein-Susi“

Hannover. „Wir treffen uns bei Glühwein-Susi“ – ein Satz der den Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarktes in der Altstadt leicht über die Lippen geht. Der Stand ist ein Magnet, am Tresen ist meist die dickste Traube an Menschen. Doch die langjährige Wirtin ist dieses Jahr nicht dabei: Susanne Arnold ist bereits kurz nach der Eröffnung des diesjährigen Marktes gestorben, „Glühwein-Susi“ wurde 73 Jahre alt.

Ein Foto im silbernen Rahmen erinnert an die Weihnachtsmarkt-Legende, die in den 80er-Jahren eigentlich mit einem Dekostand gestartet war. „Aber sie hatte auch einen Topf Glühwein und eine Kelle dabei“, erinnert sich Tochter Jessica Arnold (49, „ich bin auf dem Weihnachtsmarkt groß geworden“) an die Anfänge.

„Glühwein Susis“ Geheimnis: echter Wein und fünf Gewürze

„Susi“ war gelernte Dekorateurin, doch Kränze flechten und verkaufen wurde irgendwann zur Nebensache. „Der Glühwein wurde immer größer“, erzählt Jessica Arnold. Das lag an der geselligen Art der Standbetreiberin, ihrem herzlichen Lachen – und ihrem Rezept. „Wir verwenden echten Rotwein und fünf Gewürze“, berichtet Tochter Jessica von der Tradition. Orangenschalen, Sternanis, Nelken, Zimt und Zucker landen vor den Augen des Publikums in den großen Kesseln, der „Showküche“. Aber: „Die Mischung ist unser Geheimnis.“

„Man hat sich schon immer hier getroffen“, sagt Claus Bähre (79), ein weiteres Weihnachtmarkt-Urgestein sichtlich bewegt. „Bei Susi standen der Staatsanwalt und der Mann von der Müllabfuhr nebeneinander, sie hat alle gleich behandelt.“ Auch viel Stadtpolitik und Prominenz kehrte bei „Glühwein-Susi“ ein. „Sie wird uns fehlen“, sagt Bähre, der eine „hilfsbereite, nette Kollegin, eine gute Freundin“ verloren hat. „Wir waren auch die Pioniere auf dem Maschseefest“, erinnert er sich an die Anfangstage der Seesause mit zwei verwaisten Ständen am Nordufer. Susanne Arnold hatte sich auch als Chefin der „Tiergartenschänke“ in Kirchrode und mit dem „Herrenhäuser Fass“ auf dem Schützenfest einen Ruf in der Gastrobranche erworben.

Die Tradition lebt weiter: Jessica Arnold leitet den Stand von „Glühwein Susi“, ihr Sohn Merlin hilft mit. © Quelle: Andrea Tratner

Jessica Arnold wird in diesen Tagen oft von Kundinnen und Kunden auf die Mutter angesprochen, kann bei den schönen Erinnerungen auch die eigene Trauer ein wenig vergessen. „Arbeit hilft auch“, sagt sie. Am Stand werden kurz nach 16 Uhr Feierabendrunden ausgegeben, Gruppenselfies geschossen, die blauen Weihnachtsmarkttassen klirren beim Anstoßen. Den Preis hat die Familie bewusst in diesem Jahr nicht erhöht, 3,50 Euro kostet die Tasse. „Meine Mutter hatte noch am Tag der Eröffnung vorbeigeschaut, die Dekoration gelobt“, erzählt die 49-Jährige. Fünf Tage später war Susanne Arnold tot, friedlich eingeschlafen auf dem Sofa.

Aber „Glühwein Susi“ lebt weiter. Nicht nur, weil die Familie den Stand nicht umbenennt, an dem Enkel Merlin (22) in diesem Winter Glühwein ausschenkt. Nicht nur, weil die Familie die Tradition aufrechterhält, „Leuten von der Straße“ einen warmen Kakao zu spendieren. „Die Leute nennen mich auch Susi“, sagt Jessica Arnold, die ihrer Mutter ähnlich sieht. Und man hört in ihrer Stimme, dass ihr das eine Ehre ist.