﻿Weihnachtsmarkt Hannover: So schützen Sie sich vor Taschendieben

Die Weihnachtsmarkt-Zeit zieht Taschendiebe an. Die Polizei Hannover warnt deshalb vor den Gefahren bei Glühwein und Bratwurst – und gibt gleichzeitig Tipps, sich beim Besuch bestmöglich vor den Kriminellen schützen. Die Chance, die Beute wiederzubekommen, ist nämlich gering.

Hannover. Die Polizei gibt Tipps, wie sich Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts in Hannover bestmöglich vor Taschendieben schützen. Gerade im Getümmel sind die Kriminellen bevorzugt unterwegs. Da die Täterinnen und Täter laut Polizei „blitzschnell“ im Gedränge verschwinden, haben die Opfer meist das Nachsehen. Deshalb sollten schon vorab Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.

Gängige Methoden der Kriminellen seien beispielsweise, dass Taschendiebe ihre Opfer anrempeln oder ihnen etwas auf die Kleidung kleckern – in der allgemeinen Verwirrung erfolge dann der Griff in die Taschen. Auch möglich: „Falsche Touristen bitten mit Stadtplan in der Hand um eine Wegbeschreibung“, sagt Polizeisprecher Dennis Schmitt. Währenddessen pirsche sich ein Komplize heran und durchsuche Jacke und Hose.

Weihnachtsmarkt: Taschendiebe in Gruppen unterwegs

„Taschendiebe arbeiten meistens in Gruppen“, sagt Schmitt. Der erste beobachte, der zweite lenke ab, der dritte stehle und der vierte verschwinde mit der Beute. Und die Kriminellen werden selten erwischt. Die Aufklärungsquote der 1574 Taten im gesamten Jahr 2021 – die Weihnachtsmarktzeit wird nicht gesondert ausgewiesen – lag bei unter 13 Prozent. In einigen Fällen würden sogar Kinder losgeschickt.

Die Polizei rät deshalb, immer nur wirklich benötigte Geldmengen und Karten mitzunehmen. Die Wertsachen sollten in unterschiedlichen, verschließbaren Taschen aufbewahrt werden. Unter anderem bei Handtaschen gilt: die zu öffnende Seite zum Körper zeigen lassen. Falls jemand zu dicht heranrückt, kann laut Schmitt darauf bestanden werden, „dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird“. Taschendiebe seien oft am suchenden Blick erkennbar.

Karte gestohlen: Sperren lassen und Anzeige erstatten

Opfern rät das Landeskriminalamt: „Die erbeutete Karte muss sofort gesperrt werden“, sagt Sprecher Philipp Hasse. Für die meisten Giro-, Debit- und Kreditkarten gibt es die bundesweite Hotline 116 116. Damit die Sperre aber auch in Geschäften gilt, wo bloß Pin oder Unterschrift ausreichen, ist der Gang zur Polizei nötig. Nahe dem Altstadt-Weihnachtsmarkt gibt es deshalb eine mobile Wache an der Schmiedestraße/Ecke Grupenstraße. Abgesehen davon sollten Geschädigte in den Folgetagen das Konto im Blick behalten und unrechtmäßige Buchungen reklamieren.