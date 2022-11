﻿Weihnachtsmarkt Hannover: So schützt die Polizei die Besucher

Hannover. Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts in Hannover müssen auch dieses Jahr damit rechnen, teilweise schwer bewaffnete Polizisten zu sehen. An neuralgischen Punkten beispielsweise in der Altstadt stehen Beamtinnen und Beamte mit Maschinenpistolen. Außerdem werden die Areale rund um die Uhr per Video überwacht, es gibt eine mobile Wache in der City. Zwar gibt es nach wie vor keine konkrete Terrorwarnung, aber die Ermittler wollen vorbereitet sein. Gleichzeitig sollen regelmäßige Patrouillen vor allem Taschendieben das Leben schwerer machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerade Waffen und Fahrzeuge an den Eingängen sind laut Polizeisprecherin Natalia Shapovalova präventive Maßnahmen, „um frühzeitig verdächtige Personen oder Gegenstände zu erkennen und einzuschreiten“. Das Vorgehen ist eine Folge des Anschlags am Berliner Breitscheidplatz 2016. Zur Kräftezahl und zu konkreten Sicherheitsvorkehrungen macht die Behörde aber wie jedes Jahr „aus einsatztaktischen Gründen“ keine Angaben. Die Maßnahmen beschränken sich aber nicht nur auf die Innenstadt, sondern es gibt sei beispielsweise auch wieder entlang der Lister Meile.

Präsenz an den Eingängen: Die Polizei passt auf dem Weihnachtsmarkt Hannover auf. © Quelle: Ole Spata/dpa

Weihnachtsmarkt: Mobile Polizeiwache nahe Marktkirche

Außerdem sind die Polizisten bis zum Ende des Weihnachtsmarkts am 22. Dezember zu Fuß unterwegs. „Um Delikte wie zum Beispiel Taschendiebstähle zu verfolgen oder zu verhindern“, sagt Shapovalova. Dazu patrouillieren Beamte in Uniform und Zivil über die Weihnachtsmärkte und durch die gesamte Fußgängerzone. Sollten Besucherinnen und Besucher den direkten Kontakt zur Polizei suchen, steht täglich ab 14 Uhr eine mobile Wache an der Karmarschstraße/Ecke Grupenstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Abgesehen davon werden die Weihnachtsmärkte in der Altstadt permanent durch vier mobile Anlagen videoüberwacht. Gefilmt werden nach Polizeiangaben die Bereiche Am Markte, Hanns-Lilje-Platz, Platz der Weltausstellung sowie Ballhofplatz, „um bei erkannten Konflikten ein schnelleres Einschreiten von Einsatzkräften zu ermöglichen“. Erst nach Ende des Weihnachtsmarktes werden die Aufnahmen gelöscht.