﻿Pinkenburger Kreis lädt für 26. November zum Weihnachtsmarkt in Groß-Buchholz

Für das erste Adventswochenende lädt der Pinkenburger Kreis wieder zum Weihnachtsmarkt in Groß-Buchholz. Gefeiert wird rund um das Bürgerhaus.

Hannover. Nachdem wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren kein Weihnachtsmarkt in Groß-Buchholz stattfinden konnte, lädt der Pinkenburger Kreis nun wieder ein. Am Sonnabend, 26. November, wird von 14 Uhr bis 19 Uhr rund um das Bürgerhaus in der Pinkenburger Straße 8a gefeiert. Vereine und Verbände bauen ihre Stände auf, es gibt Handgemachtes, leckeres Essen und Getränke.