﻿So viel kostet ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover

Ein Besuch auf den Weihnachtsmarkt in Hannover ist alles andere als günstig. Die Preise sind aber nicht so hoch, wie es in Zeiten der Inflation zu erwarten wäre. So viel kosten Glühwein, Schmalzkuchen und Flammlachs.

Hannover. „Mehr als ein Getränk ist nicht drin“, sagt Luissa Hansen. Gemeinsam mit fünf Freundinnen ist sie zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in der Altstadt gekommen. „Für mich als Studentin ist das ein bisschen zu viel Geld“, ergänzt Sophia Niemeyer. An den meisten Ständen kostet ein Glühwein 4 Euro. Dazu kommen ein paar Euro Pfand. Wie viel genau, variiert von Stand zu Stand. Auf dem Mittelaltermarkt sind es schon einmal 5 Euro für einen Tonbecher. Für einen Schuss Rum in den Glühwein zahlt man meist unverändert 1 Euro.

Viel mehr Geld als in den Vorjahren zahlen die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes für den Glühwein nicht. 2019 lag der durchschnittliche Preis für das traditionelle Wintergetränk bei 3,25 Euro. Da stellt sich viel eher die Frage, warum es drei Jahre später nur 75 Cent mehr sind.

Aussteller erhöhen die Preise kaum

"Überall muss man mehr bezahlen, das ist einfach blöd", sagt Petra Christine Bauke. Diese Ansicht teilt die Ausstellerin mit wohl allen Menschen. Deshalb habe sie die Preise an ihrem Stand an der Marktkirche nicht erhöht. Dort gibt es zwar keinen Glühwein, aber warmen Met – ebenfalls für 4 Euro. Das ist 1,50 Euro günstiger als der Met auf dem benachbarten Mittelaltermarkt. Bauke verweist darauf, dass die Preise im kommenden Jahr wegen der höheren Gebühren für die Stände deutlich steigen werden. "Dann muss man ja nicht dieses Jahr schon erhöhen", sagt sie.

Anscheinend waren viele Ausstellerinnen und Aussteller bereit, etwas weniger Gewinn zu machen. Auf Nachfrage sprechen sie meist von höheren Einkaufspreisen als im vergangenen Jahr. „Den Aufschlag geben wir aber nicht an die Kunden weiter“, sagt Laura Bötticher. An ihrem Stand gibt es Pommes ab 3 Euro, Bratwurst und Bratcurry für 4 Euro und Schaschlik für 5 Euro. „Man muss ja gucken, was sich die Leute leisten können“, sagt sie.

Zum Aufwärmen: Im finnischen Dorf wird Lachs über offenem Feuer zubereitet. © Quelle: Rainer Dröse

Ein paar Stände weiter gibt es Schmalzkuchen. Eine kleine Tüte des süßen Gebäcks kostet 3,50 Euro, eine mittlere 6 Euro, eine große 8 Euro. Für die gebrannten Mandeln daneben muss man 4 Euro, 7 Euro oder 10 Euro aus der Tasche ziehen. Dass das nicht günstig ist, weiß auch die Verkäuferin Jamena Müller. „3,50 Euro ist schon grenzwertig“, sagt sie. Gleichzeitig betont sie, dass der Preis vergangenes Jahr der gleiche gewesen sei.

Auf dem Mittelaltermarkt ist es teurer

Tendenziell kostet auf dem Mittelaltermarkt alles mehr als bei den Ständen neben der Marktkirche. Glühwein und Met kosten dort meistens 5,50 Euro. Einen Krustenbraten im Weck bekommt man für 8 Euro, mit Beilage sind es 14 Euro. Die mittelalterliche Atmosphäre ist anscheinend Grund genug, mehr Geld zu verlangen. Bei einem Besuch im finnischen Dorf nebenan ist der Lachs, der über offenem Feuer zubereitet wird, ein Hingucker. Diesen Flammlachs gibt es im Brötchen für 8,50 Euro.

„Wenn wir die Budenbetreiber im nächsten Jahr wieder hier haben wollen, müssen wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen“, sagt Holger Borchert. Der traditionsreiche Markt sei ihm sehr wichtig: „Der Weihnachtsmarkt ist ein Highlight für Hannover.“ Ein Highlight, das ihn in die Altstadt zieht – egal wie viel er für Glühwein und Schmalzkuchen zahlt.

Von Max Baumgart