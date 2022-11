﻿Hier schmeckt es auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover besonders lecker

Hannover. Auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt ist mir plötzlich nach Grünkohl zumute. Keine Ahnung warum. Beginnt nach 20 Jahren nun die finale Metamorphose des Württembergers zum Niedersachsen? Dummerweise stehe ich mit meinem Verlangen alleine da. Im Auto befinden sich ein Achtjähriger, der sich für Wurst oder Steak im Brötchen begeistern könnte, sowie ein Vierjähriger, der Fritten und ein Salami-Toastbrot-Sandwich mit Ketchup haben möchte. Da kindliche Flexibilität in diesen Dingen eher als relativ starr zu bezeichnen ist, man ein Salami-Toastbrot-Sandwich also nicht einfach zu einem Schafskäse-Kräuter-Fladen umdiskutieren kann, ahne ich schon, dass dieser Wunsch des Nachwuchses unerfüllt bleiben könnte.

Immerhin werden wir gleich an dem Budenknäuel an der Ecke von Karmarsch- und Osterstraße bezüglich Pommes fündig: Beim Fritten Meister gibt es ordentliche Kartoffelstäbchen (4 bis 7 Euro), die mit Zwiebeln, Chili oder Tomaten sowie sage und schreibe fast 30 Soßen garniert werden können. Apfelmus und Nutella eingerechnet. Ja, richtig gelesen. In welcher Form diese zwei „Soßen“ in Einklang mit Fritten gebracht werden, möchte ich heute nicht herausfinden.

Pommes und Kaminbrötchen schmecken

Ich hätte mich eher zu zwei der wenigen hausgemachten Dips (wie Pflaumenketchup) hinreißen lassen. Mein Bursche schwört der Reizüberflutung durch Würzsoßen jedoch ab und frönt einer Art japanischem Minimalismus: Ketchup darf es sein. Sonst nichts. Und schmecken die Pommes? Schmecken gut. Der Ältere lässt sich ein Kaminbrötchen (8 Euro) bei „Houghton Spießbraten“ (südlich der Marktkirche) schmecken. Die etwas trockenen Schweinefleischwürfel werden durch saftige Zwiebeln und Soße ausgeglichen. Eingeschworene bitten die Grillmeister zusätzlich um ein knusprig-ledriges Stück der Schweineschwarten, die sich auf einem Schneidebrett im Hintergrund ansammeln.

Perfektes aus Polen: Bei Wigilia sind unter anderem vegetarische Piroggen im Angebot. Artur Kepa präsentiert einen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Spezialitäten aus Polen überzeugen

An der Ecke Knochenhauer-/Marktstraße (vor der Hannoverschen Kaffeemanufaktur) ist auch der „Kupferkessel“ zu finden, der ordentlichen Winzerglühwein, sowie herzhafte und süße Lángos (5 bis 7,50 Euro) anbietet. Ich habe schon öfters über diesen wunderbaren Snack geschrieben, das muss heute also nicht sein – zumal ein Stand nicht weit entfernt meine Aufmerksamkeit erregt. Am Eingang zur Knochenhauerstraße befindet sich nämlich das Büdchen Wigilia – so nennt sich die Feier an Heiligabend in Polen. Zum Angebot des Standes gehören dann auch polnische Spezialitäten wie die Rote-Bete-Suppe Borschtsch (6 Euro), der Fleisch-Kraut-Eintopf Bigos (8 Euro) sowie handgemachte, vegetarische Piroggen (7 Euro), gefüllt mit feinsäuerlicher Hüttenkäse-Kartoffelmasse. Die Täschchen werden in Fett ausgebacken und mit gebräunten Zwiebeln und frischer Petersilie serviert. Richtig stark.

Köstlich: In der Knödelwerkstatt überzeugt insbesondere das Exemplar mit Spinat (6 Euro). © Quelle: Tim Schaarschmidt

Leckeres aus der Knödelwerkstatt

Das zweite Highlight des Weihnachtsmarktbesuches ist übrigens auch vegetarisch. Am Stand der Knödelwerkstatt (nördlich der Marktkirche) probiere ich einen handgemachten, würzigen Spinatknödel (6 Euro) mit gebräunter Butter und Parmesanspänen – exzellent! Die beiden Gerichte zeigen besten Street-Food-Charakter: frisch und gut zubereitet. Stark ist in dieser Hinsicht auch der saftig-würzige Cheeseburger (10 Euro) mit eingelegten Zwiebeln, Salat, Limetten-Mayo und Haussoße vom Lindenblatt-Stand (in der Knochenhauerstraße). Das Patty ist gut gebraten, das Bun ist hochwertig – so schmeckt ein guter Burger, ohne viel Chichi.

Bester Winzerglühwein und gute Burger: Aber ist die Kombination auch gelungen? Friederike Meyer und Markus Eberle vom Lindenblatt-Stand. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Empfehlenswerter Cheeseburger: Für 10 Euro gibt es ihn am Lindenblatt-Stand. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Burger und Glühwein passen leider nicht zusammen

Dazu harmoniert absolut überhaupt nicht der auch beim Lindenblatt angebotene hochwertige Winzerglühwein (4 Euro) vom Weingut Königswingert an der Nahe, der nur mild gewürzt wurde und so die ordentliche Weinqualität noch durchscheinen lässt. Das Dilemma: Es ist der qualitativ beste Glühwein, den ich auf dem Weihnachtsmarkt entdecken konnte. Also erst Burger, dann Glühwein? Oder Burger und Bier und dann Glühwein? Oder nur Glühwein? Hm. Alles drin.

„Baumstriezel“ im Mittelalterdorf fallen durch

Im Mittelalterdorf haben mir die ausgebackenen Kartoffelscheibchen „Goldlocken“ (5 Euro) ganz gut gefallen. Auch die Schwabenpizzen „Dinnede“ (7 Euro) sind klasse. Durchgefallen sind die „Baumstriezel“ (6 Euro). Der Teig war nicht gut abgeschmeckt und speckig ausgebacken, die Kruste war hart.

Zurück an der Marktkirche enden wir dann vor der Bühne. Es werden Evergreens mit Akustikgitarre geschrammelt. Der Jüngste isst glücklich einen Schokoapfel (3 Euro), der Ältere Schokoerdbeeren (5 Euro). Papa knabbert an gebrannten Mandeln (4 Euro) von einem „Stand ohne Namen“, direkt neben der Bühne. Grünkohl und Salami-Sandwiches sind in weite Ferne gerückt – oder um abschließend den Rockpropheten Mick Jagger aus dem Heiligen Buch der „Rollenden Steine“ frei zu zitieren: „Man kriegt nicht immer, was man will, aber manchmal, was man braucht …“

Von Hannes Finkbeiner