Im Weihnachtspostamt in Himmelsthür herrscht seit zwei Wochen Hochbetrieb. Bis zum Weihnachtsfest werden hier rund 50.000 Briefe von Kinder aus der ganzen Welt gelesen und beantwortet. In diesem Jahr wünschen sich viele Kinder ein Ende des Krieges.

Hannover. Whatsapp, SMS oder E-Mails prägen unseren Alltag. Einen Brief zu bekommen – per Post, handgeschrieben und liebevoll gestaltet, ist in diesen Zeiten beinahe aus der Mode gekommen. Wenn jedoch binnen weniger Wochen säckeweise Briefe aus der ganzen Welt an einer einzelnen Adresse eintreffen, kann es sich nur um einen echten Megastar handeln. Und der heißt im Weihnachtspostamt in Himmelsthür natürlich Weihnachtsmann.