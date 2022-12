﻿Weihnachtstrucker sammeln Pakete für Menschen in Osteuropa

Die Weihnachtstrucker sind wieder unterwegs, um Spenden in Form von Weihnachtspäckchen für Menschen in Osteuropa zu sammeln. Wer mitmachen möchte, kann sein Paket noch bis zum 16. Dezember abgeben.

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit: Die Johanniter starten auch in diesem Jahr wieder mit tausenden Paketen in Länder wie die Ukraine, um Familien mit Geschnkpaketen zu versorgen.

Hannover. Bereits seit knapp 30 Jahren sammeln die Johanniter bundesweit Weihnachtspakete und verteilen diese an hilfsbedürftige Menschen in Ländern Osteuropas. Damit wollen sie ihnen in der Weihnachtszeit eine Freude bereiten. Seit der Corona-Pandemie bringen die Ehrenamtlichen die Päckchen auch zu Leuten in Deutschland. In der Region Hannover sammeln die Mitglieder des Landesverbandes Niedersachsen/Bremen auch in diesem Jahr wieder kräftig. Die Pakete, die sie zusammenkriegen, gehen an Bedürftige in der Ukraine.

Weihnachtstrucker fahren nur bis an ukrainische Grenze

Schon in den vergangenen Jahren hat der Landesverband für die Ukraine gesammelt. In diesem Jahr ist die Situation aufgrund des Krieges eine andere. Normalerweise transportieren die Weihnachts-Trucker die Päckchen direkt zu ihren Partnern ins jeweiligen Land. Dieses Mal geht die Fahrt für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer jedoch nur durch Rumänien bis an die ukrainische Grenze. Von dort aus transportieren Speditionen die Päckchen in die Ukraine an die Partner vor Ort, unter anderem an das Deutsch-Ukrainische Forum.

1600 Kilometer pro Strecke nehmen die Ehrenamtlichen mit etwa drei vollbeladenen LKW auf sich. „In diesem Jahr ist es wichtiger denn je, Solidarität zu zeigen und die Ukraine nicht im Stich zu lassen“, sagte die Pressesprecherin Bettina Martin vom Landesverband. Am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt die lange Reise für die Ehrenamtlichen. Wenn alles planmäßig verlaufe, seien diese bis Silvester wieder zurück in Deutschland, sagte Martin.

Johanniter übergeben Pakete den Familien in der Ukraine. © Quelle: Jan Klaassen

Johanniter haben bereits über 1200 Weihnachtspäckchen gesammelt

Im Logistiklager in Wunstorf sind bereits rund 1200 Pakete angekommen. „Wir rechnen mit einem Minimum von 4500 Paketen für den Landesverband Niedersachsen/Bremen, eher mehr“, sagte Bettina Martin. Im vergangenen Jahr kamen im Regionalverband rund 1600 Pakete zusammen, im Landesverband rund 6200, sagte sie.

Die Weihnachtspäckchen aus den anderen Verbänden des Landes liefern die Johanniter nach Rumänien, Bosnien, Albanien, Bulgarien und in die Republik Moldau. Auch in Deutschland verteilt der Landesverband seit der Corona-Pandemie Pakete und arbeitet dabei eng mit den Tafeln vor Ort zusammen. „Den Bedarf, der da ist, haben die Tafeln vorher ermittelt“, sagte Martin. „Der Großteil der Spenden geht weiterhin nach Osteueropa“, sagte sie.

16 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Landesverbandes bringen die Pakete an die ukrainische Grenze. An der Spendenaktion beteiligen sich nicht nur Firmen, Vereine, Schulen und Kindergärten, sondern auch Privatpersonen. „Ein Mann, dem es privat selbst nicht so gut geht, hat zum Beispiel zehn Pakete gespendet“, freut sich Martin. „Und das, obwohl die Preise gerade überall steigen“, sagt sie.

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit: Die Johanniter starten auch in diesem Jahr wieder mit tausenden Paketen in Länder wie die Ukraine, um Familien mit Geschenkpaketen zu versorgen. © Quelle: Jessica Jahn

Festgelegte Liste gibt Inhalt der Weihnachtspäckchen vor

Wer selbst mitmachen möchte, kann noch bis zum Freitag, 16. Dezember, Pakete packen und zu zur jeweiligen Abgabestelle bringen. Welcher Abgabeort für Interessierte am nähesten ist, können sie auf der Website der Johanniter sehen.

Doch was darf eigentlich alles in das Weihnachtspäckchen? Das ist einer festgelegten Packliste zu entnehmen. Auf der stehen unter anderem Lebensmittel wie Reis, Mehl und Zucker, aber auch Zahnbürsten, Duschgel und Handcremes gehören in die Kiste. „Wegen dem Zoll ist es wichtig, dass die Spender sich an die Liste halten“, sagt Martin. „Es ist außerdem wichtig, dass die Pakete gleichwertig sind, damit kein Neid entsteht“, sagt sie.

Was noch alles ins Päckchen gehört, können Interessierte auf der Website der Johanniter sehen. Wer kein richtiges Päckchen packen möchte, kann auch eines virtuell zusammenstellen. Die Geldspenden, die sich daraus ergeben, finanzieren dann Teile des Inhalts oder auch komplette Pakete. Alle Infos zum Johanniter-Weihnachtstrucker finden Interessierte online unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker

Von Franziska Hubl