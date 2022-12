Hannovers Weihnachtswerkstatt: Abstimmen und eine tolle Reise gewinnen!

Überall in der Region Hannover wird in der Weihnachtszeit gebastelt, geschmückt und gewerkelt. Und auch wir wollen unseren Teil dazu beitragen: Denn wir suchen die schönsten Weihnachtskunstwerke – und belohnen in der „Weihnachtswerkstatt“, unserem großen Mitmach- und Gewinnspiel, neben den Künstlern auch die Teilnehmer an unserer Online-Abstimmung mit tollen Preisen.