﻿Bettina Wulff und der Weihnachtsmann beschenken bedürftige Kinder in Hannover

Hannover. Das war mal eine richtig schöne Bescherung! Mit glänzenden Augen und Spannung bis in die Haarspitzen haben Kinder aus sozial schwachen Familien dank der Wünschebaum-Aktion des Freiwilligenzentrums Hannover Geschenke bekommen. Absolutes Highlight war neben den Präsenten wie Tonie-Figuren, Nintendo-Gutscheinen und Büchern der Besuch des Weihnachtsmannes.

In dem Kostüm steckte Achim Gustke („Ich bin um 300 nach Christus geboren“), der so viel an Maskerade gar nicht brauchte: Ein Rauschebart ist schon vorhanden gewesen, bei den buschigen Augenbrauen dürfte etwas nachgeholfen worden sein. „Ich bin Rentner, ich habe Zeit“, erklärte er sein Engagement. „Außerdem sind mir Kinder wichtig, es ist mir ein Anliegen für sie da zu sein. Außerdem sind der heilige Nikolaus und die Weihnachtsmannfigur Freunde der Kinder.“

„Viele Familien in existenzieller Not“

Und auch sie ist eine Freundin der Kinder: Bettina Wulff (49) arbeitet für „Notruf Mirjam“, die Hilfsorganisation für Schwangere und Mütter in Not. In dieser Funktion hat sie im „Ka:punkt“ an die Grupenstraße in der Innenstadt ebenfalls Geschenke verteilt. „Es mir ein besonderes Anliegen nach den Corona-Jahren und angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten, Kindern eine Freude zu machen.“

Die frühere First Lady des Landes weiß, dass sich „viele Familien in existenzieller Not befinden. Da wird an Geschenken zuerst gespart.“ Hat sie denn schon alle Geschenke beisammen? Die Frau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff (63) und zweifache Mutter lächelt etwas angestrengt: „Ich sag mal so: Ja.“

Sind glücklich darüber, wie viele Geschenke zusammengekommen sind: Almut Maldfeld (links) und Elisabeth Lindenberg von Freiwilligenzentrum Hannover. © Quelle: Mirjana Cvjetkovic

In diesem Jahr war die Spendenbereitschaft besonders hoch, 360 Mädchen und Jungen konnten mit personalisierten Präsenten beschenkt werden. Ihre Wünsche hatten sie zuvor notiert, diese wurde an einem Wünschebaum befestigt, durch Spenden konnten sie erfüllt werden. Almut Maldfeld (59) freute sich über eine Besonderheit: „Fünftklässlerinnen und Fünftklässler der Wilhelm-Raabe-Schule haben an jedes Geschenk kleine Weihnachtsgrußkarten angebracht“, so die Geschäftsführerin des Freiwilligenzentrums stolz.

Und auch Carola Stieglitz (35), Leiterin des Kirchenladens „Ka:punkt“, freute sich über den trubeligen Nachmittag: „Sonst haben wir meist ältere Menschen hier, heute ist die Bude voll mit Kindern.“