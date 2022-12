﻿Erster Weihnachtszauber in Garbsen: So war der Auftakt am Freitag

Punsch, Glühwein und Bratwurst: Der erste Weihnachtszauber Garbsen hat am Freitag auf dem Rathausplatz begonnen. Das gemütliche Budendorf steht bis Sonntagabend. Wir haben erste Impressionen eingefangen.

Schon am Freitagabend finden einige Besuchende den Weg zum Rathausplatz.

Garbsen-Mitte. In stimmungsvolles Funkeln getaucht, hat die Stadt am Freitag ihren ersten Garbsener Weihnachtszauber eröffnet. Zeitlich knapp vorbereitet, haben die Organisatoren rund um die stattliche Tanne Budenbetreiber für Imbiss und Getränke engagiert. Für Kunsthandwerk war die Zeit zu knapp. Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) begrüßte die ersten Gäste. Für ihn ist es ausdrücklich ein Experiment und der Versuch, auf dem Rathausplatz einen adventlichen Markt zu etablieren. Der Berenbosteler Chor ad libitum und das Duo Learning to Fly mit seinen „Xmas Storys" setzten erste musikalische Glanzpunkte. Bei gemütlichem Flair und mit kalten Nasen ließen sich die Besucher bereits den einen oder anderen Glühwein zum Aufwärmen schmecken.

Das gibt es auf dem kleinen Markt zu sehen

Der kleine zentrale Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz hat vor allem eines zu bieten: Gemütlichkeit. An einigen Ständen werden Leckereien verkauft, unter anderem Bratwust, Pommes, Eintopf. Besucherinnen und Besucher können sich aber auch Süßes wie Quarkbällchen, Waffeln und Puffer schmecken lassen. Zu trinken gibt es Softdrinks, Bier, Glühwein und heißen Kakao. Alles bekommen die Gäste hier zwischen drei und fünf Euro.

Sandra Gestefeld, Erene John und Neslihan Isik waren gemeinsam zum Markttreiben gekommen. Ihnen gefielen die Stände, obwohl sie sich über den einen oder anderen Stand freuen würden, an dem Deko und andere Weihnachtsartikel verkauft werden. „Noch etwas fürs Auge wäre schön“, meinte Sandra Gestefeld. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt hatte die Stadtverwaltung spät getroffen, denn die Idee kam recht spontan, das betonte auch Provenzano. „In den nächsten Jahren wollen wir das Ganze ausbauen“, sagte er. Der Markt sei in diesem Jahr vor allem stressfrei und ohne Gedrängel, sagte Provenzano.

Der Freitagabend stellte den Auftakt der Veranstaltung dar. Besonders am Sonnabend (15 bis 22 Uhr) haben die Veranstaltenden sich ein fülliges Programm mit einigen Live-Acts ausgedacht. Der Sonntag (10 bis 20 Uhr) ist als Familientag gedacht.

Von Franziska Hubl