﻿Weil ihm die „3“ fehlte: Lottospieler aus Hannover verpasst 93-Millionen-Gewinn

Warum die beruflichen Gymnasien in der Region Hannover jetzt gemeinsam um Schüler werben

Jedes fünfte Abitur in Niedersachsen wird an einem beruflichen Gymnasium abgelegt. Trotzdem ist diese Schulform in Hannover noch relativ unbekannt, deshalb haben die berufsbildenden Schulen jetzt eine gemeinsame Imagekampagne gestartet.