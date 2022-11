﻿Deutsch, Mathe, Miteinander: Weil verleiht Integrationspreis an Hausaufgabenhilfe aus Langenhagen

Hannover/Langenhagen. Die deutsche Sprache, die Mathe-Hausaufgaben und dazu die oft ungeschriebenen Erwartungen der Lehrerinnen und Lehrer ans Verhalten: Es ist gar nicht so leicht, bei der Bildung alle Schülerinnen und Schüler mitzunehmen. „Die Schulen schaffen es nicht mehr“, sagt Inge Collatz, Leiterin des Projektes Lernhilfe in Langenhagen. Das Projekt unter ihrer Federführung springt ein, wo die Schulen nicht hinterherkommen. Unterstützt wird es von der evangelisch-lutherischen Elisabeth-Kirchengemeinde. Für die Lernhilfe hat Collatz am Montag im Alten Rathaus in Hannover den niedersächsischen Integrationspreis von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erhalten. Die 6000 Euro Preisgeld sollen in Sport- und Spielmaterialien für die Lernhilfe fließen.

Langenhagener Initiative hilft beim Deutschlernen

Einmal pro Woche bietet ein gutes Dutzend ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer in Langenhagen Schulkindern Hilfe beim Deutschlernen, bei den Hausaufgaben und bei Fragen zur deutschen Kultur an. Das Angebot richtet sich vor allem an Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund.

„In vielen Kommunen werden gerade die Haare grau“, sagt Weil in seiner Rede zum Integrationspreis. Niedersachsen habe in diesem Jahr rund 110.000 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen, dazu etwa 20.000 Menschen aus anderen Ländern. Ein Dach über dem Kopf, regelmäßige Mahlzeiten, Bildung – alleine die Grundbedürfnisse zu decken sei eine „Riesenaufgabe“.

Gleichzeitig lässt Weil keinen Zweifel daran, dass Niedersachsen in seinen Augen wirtschaftlich von Zuwanderung profitiert. Zwischen dem Ankommen und dem Mitarbeiten als Teil der Gesellschaft – so Weils Gedankengang – steht die Integration. „Und Integration ist keine Selbstaufgabe“, sagt Weil, „sondern gut, um zusammen zu leben.“ Wenn das gelinge, könnten alle ihre Talente entfalten.

Hausaufgaben werden schnell per Whatsapp besprochen

Die insgesamt fünf preisgekrönten Projekte zur Integration zeigen aber, dass die staatlichen Strukturen alleine oft nicht reichen, damit alle zur vollen Talententfaltung kommen. Gerade Kinder profitieren vom Engagement der Ehrenamtlichen, die das Angebot an Schulen und Kitas ergänzen.

Zurück nach Langenhagen: „Schulische Eingliederung“ ist das Stichwort, unter dem das Projekt läuft. Neben dem Termin einmal in der Woche sind die Ehrenamtlichen telefonisch erreichbar. Da können schwierige Hausaufgabenblätter auch mal schnell per Whatsapp besprochen werden. Auch Helma Khalo ist von der Lernhilfe überzeugt. Die 15-Jährige strahlt stolz, als Collatz über das Projekt, den Preis spricht. Seit fünf Jahren nimmt Khalo an der Lernhilfe teil. „Wenn wir mit den Hausaufgaben durch sind, spielen wir gerne ,Poch“, erzählt Collatz. „Oder ,Deutschlandreise“, wirft Khalo ein. Am besten findet die Schülerin aber die Seite des Projektes, die auf Pädagogendeutsch „Regeln des sozialen Miteinanders“ heißt. Konkret bedeutet das für Kahlo: „Wir Mädchen sind auch gute Anführerinnen!“

Auch sie profitiert von der Lernhilfe: Helma Khalo. © Quelle: Phillip Kampert

Zu Anfang, erzählt Collatz, haben die Jungen in den Spielgruppen immer bestimmen wollen. Mittlerweile aber hätten aber auch die Mädchen gelernt, sich durchzusetzen. Wenn in Langenhagen die Kinder der Lernhilfe ihre Gruppenanführer und -anführerinnen beim Spielen nun also nach Kompetenz auswählen, klingt das schon nach Weils Wunsch nach bestmöglicher Talententfaltung. Es sei gut, wenn das im Schulalter gelernt würde, so Weil, denn „am Anfang des Lebens werden schließlich die Weichen gestellt“.

Von Phillip Kampert