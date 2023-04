Der Ordnungsdienst der Stadt hat am Weißekreuzplatz in Hannover erstmals eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger angeboten. Bei regnerischem Wetter war das Interesse überschaubar – trotzdem machten ein paar Anwohner und ein Gastronom ihrem Ärger Luft.

Hannover. Trotz des regnerischen Wetters huschen immer wieder Personen auf die Behindertentoiletten am hinteren Ende des Weißekreuzplatzes – ansonsten ist das etwas trostlos wirkende Areal fast menschenleer. Einzig ins Auge sticht der rote Pavillon des Ordnungsdienstes Hannover. Ab sofort stellen sich zwei Mitarbeitende des Ordnungsdienstes immer am letzten Donnerstag im Monat den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern und nehmen Anregungen auf – die erste öffentliche Sprechstunde des Teams in dieser Art. Das Dauerproblem: Die Trinker- und Drogenszene, die sich am Weißekreuzplatz aufhält.