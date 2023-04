﻿Weißekreuzplatz: So reagieren die Geschäfte auf die Pläne der Stadt Hannover

Hannover. Der Weißekreuzplatz gehört zu den Problemplätzen, für die die Stadt am Montagabend im Pavillon Pläne zur Aufwertung präsentierte. Mehr Sicherheit, mehr Sauberkeit – so lautet grob zusammengefasst das Ziel. Für den Platz am Ende der Lister Meile schlägt die Verwaltung die Sperrung der westlich verlaufenden Straße für den Autoverkehr vor, außerdem soll im Norden Außengastronomie entstehen. Wie bewerten Händler und Anwohner die Pläne?

Hat schon Pläne: Florian Bader von Chicago Bagels. © Quelle: Christian Behrens

Florian Bader, Inhaber von Chicago Bagels, ist begeistert. Er hat sogar schon darüber nachgedacht, für die Sommersaison einen Strand zu errichten: „So schön mit Sandfläche, Liegestühlen und Volleyballfeld. Hier muss jedenfalls was passieren, damit die Stadt attraktiver wird.“ Aber, bei aller Veränderungsbereitschaft: „Der Lieferverkehr muss gewährleistet werden.“

Findet die Pläne gut: Daniela Schwenger aus dem „Fridolin’s“. © Quelle: Christian Behrens

Da in der Straße ohnehin ein Park- und in einigen Bereichen sogar ein Halteverbot besteht, befürwortet Daniela Schwenger, Geschäftsführerin von Fridolin’s Spielwarenhandel, die Sperrung ebenfalls. Für sie steht aber fest: „Es muss mehr passieren. Der Platz an sich sollte auch umgestaltet werden. Wenn ich was zu sagen hätte, würde zum Beispiel ein Spielplatz entstehen.“ Sie selbst wohne über dem Geschäft und erledige ihre Einkäufe ohne Auto. Zudem sollte auch der Fahrradverkehr eingeschränkt werden, um den Platz familienfreundlicher zu gestalten. Während Corona hätten Gruppen und Familien den Platz aktiver genutzt – zum Beispiel für Wikingerschach. „Das war eine tolle Stimmung.“

Optiker findet: Stadt muss andere Lösung finden

Ein Optiker sieht in den Plänen Schikane: „Deutschland lebt von der Autoindustrie, doch die Stadt wird für Autofahrer immer stärker verbaut.“ Ein Großteil seiner Kundschaft sei älter und mobilitätseingeschränkt und daher auf das Auto angewiesen. „Die können nicht einfach zu Fuß hier rumspazieren“, sagte der Optiker. Die Stadt müsse in seinen Augen andere Lösungen finden, um zu verhindern, dass Obdachlose sich auf dem Platz volllaufen lassen und rumpöbeln.

Peter Krüger, der mit dem Auto vorfuhr und die letzten Meter Richtung Arzt am Gehstock absolvierte, ist dankbar für die Chance, hier kurz halten zu können. Er sehe keinen Bedarf für Veränderungen, da der Alltag in seinen Augen auch so gut funktioniere. „Es gibt schlimmere Ecken. Mittlerweile sehe ich eine hohe Akzeptanz. Ziel sollte daher ein friedliches nebeneinander sein“, sagte der Senior.

Monika Znanewitz, die mit ihrem Fahrrad vor dem Bücherschrank stand, könne hingegen trotz ihres Alters gut auf das Auto verzichten. Dennoch schlägt sie vor, bei einer Sperrung alternative Parkflächen in der Nähe zu schaffen. „Es ist eigentlich ein schöner Platz, aber Familien nutzen ihn wegen Krawallen aktuell kaum“, so die Anwohnerin. Sie betonte, dass sie nichts gegen Obdachlose habe, aber es dennoch kein schönes Gefühl wäre, sich auf eine Bank in die Sonne zu setzen, wenn nebenan Leute Bier trinken und durch die Gegend schreien.