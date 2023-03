﻿Streik bei KRH und Aha geht weiter: Protestmarsch durch Hannover gestartet

Auch am Mittwoch gehen wieder Menschen in Hannover für höhere Löhne auf die Straße.

Die Verdi-Streiktage in Hannover gehen weiter: Auch am Mittwoch legen die Beschäftigten des Klinikums Region Hannover und des Müllentsorgers Aha die Arbeit nieder. Bei einem gemeinsamen Protestmarsch demonstrieren sie für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. In der Stadt wird’s wieder voller.