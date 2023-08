Welches Urteil fällt im Prozess um den Würmsee-Mord?

Liebe Leserinnen und Leser,

es war der späte Nachmittag des 9. Septembers 2022, als Kerstin G. ihren schwarzen Mercedes, den sie „Hannes“ nannte, an einer Pferdewiese nördlich von Wettmar parkte. Ein Unwetter zog heran. Dass die 56-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits von ihrem späteren Mörder beobachtet wurde, wusste sie damals noch nicht. Lediglich ihre Schwester machte damals eine Beobachtung, die sie bis heute nicht vergessen kann: Sie beobachtete einen silbernen Kleinwagen auf dem Feldweg, der in einer Sackgasse endet. Das war ungewöhnlich. Denn außer Landwirten kommen nur wenige Menschen den Weg entlang.

„Im letzten Sonnenlicht konnte ich den Fahrer erkennen“, sagte die Schwester von Kerstin G. später. „Als er uns gesehen hat, hat er eine Grimasse gezogen und dann Gas gegeben. Dann kam das große Gewitter.“ Dass sie damals sehr wahrscheinlich dem Mörder ihrer Schwester ins Gesicht gesehen hatte, ist ihr heute schmerzlich bewusst.

Vor dem Landgericht Hannover werden im Prozess gegen den Mann, der Kerstin G. mit mehreren Messerstichen tötete, heute voraussichtlich die Plädoyers gehalten. Ob es an diesem Montag bereits zu einem Urteilsspruch gegen Robert E. kommt, ist noch ungewiss.

Die HAZ-Polizeireporter Manuel Behrens und Alina Stillahn begleiten den Fall seit der ersten Vermisstenmeldung vor knapp einem Jahr und werden selbstverständlich auch heute für sie an den Entwicklungen dranbleiben.

Schon früh hatte die Polizei den Verdacht geäußert, dass die alleinstehende Frau aus Burgwedel einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Nach und nach setzten sich mit den Ermittlungen schließlich auch für Behrens und Stillahn die Indizien zu einem Bild zusammen. Wie die Ermittler auf die Spur Robert E.s kamen, lesen Sie hier.

Wenn sich demnächst die Akten schließen, wird ein Mann zur Rechenschaft gezogen, der seit 20 Jahren gewalttätig gegenüber Frauen ist und ein scheinbar perfektes Doppelleben als Familienvater in Nordrhein-Westfalen geführt hatte. Die Leiche von Kerstin G. indes wird noch immer vermisst.

Die Redakteurin und der Redakteur sind sich sicher: Der sogenannte Würmsee-Mord zählt zu den dunkelsten Verbrechen der Region Hannover.

Zwar kann das Maschseefest immer leiser werden. Aber es gibt einfach Sachen, die gehören in eine Landeshauptstadt. Hans Nolte, Hannovers Marketing- und Tourismuschef

Schüler einer vierten Klasse gehen nach der Begrüßung durch die Klassenlehrerin auf dem Schulhof ins Schulgebäude. © Quelle: Arne Dedert/dpa

Bald beginnt die Schule

In Niedersachsen startet am Donnerstag, 17. August, nach sechs Wochen Sommerferien das neue Schuljahr. Doch was steht eigentlich in welchem Jahrgang auf dem Lehrplan? Und worauf müssen Eltern achten? HAZ-Bildungsexpertin Saskia Döhner hat für Eltern und Schüler einen Überblick über das Wichtigste in 13 Schuljahren zusammengestellt. Den Beitrag finden Sie hier.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Polizeieinsatz in Hannover: Für 2022 nennt das BKA 70.068 Straftaten in der Stadt – bundesweit belegt Hannover damit Platz sieben. © Quelle: Hildenbrand/dpa (Symbolfoto)

Zählt Hannover zu den kriminellsten Städten Deutschlands? Was die Zahlen der Polizeistatistik wirklich sagen

Immer wieder ist die Rede davon, dass Hannover eine der kriminellsten Städte Deutschlands ist – und das Leben in der Landeshauptstadt entsprechend gefährlich. HAZ-Redakteur Peer Hellerling hat sich die Fallzahlen einmal näher angeschaut und einem Faktencheck unterzogen – mit überraschenden Erkenntnissen.

Sternschnuppendate: Vlada und Damian machten es sich in einer Hängematte bequem. © Quelle: Jonas Dengler

... der Himmel über Hannover

Am Wochenenden hatten Sternschnuppen Hochzeit am Himmel über Hannover. HAZ-Leser und HAZ-Leserinnen haben Ihre schönsten Bilder eingesendet. Die HAZ sagt: „Herzlichen Dank!“.

Die Leserfotos können Sie hier anschauen.

