﻿Welle an Infektionen bringt Kinderkliniken in Hannover ans Limit

Volle Intensivstationen und Verlegung in weit entfernte Orte: Die Welle der RSV-Infektionen bringt die Kinderkliniken an den Rand. Angesichts von Pflegemangel und Unterfinanzierung fordern Kliniken und Region Hannover Hilfe vom Bund.

Hannover. Fachleute warnen vor einer bundesweiten Zuspitzung der Lage in den ohnehin unterfinanzierten Kinderkliniken. Durch die ungewöhnlich große Infektionswelle mit dem RS-Virus droht vielerorts der Kollaps. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) musste vor einer Woche ein Kind nach Magdeburg verlegen, Entfernung rund 150 Kilometer.

„Meine Kollegen hatten 21 Kliniken angerufen“, berichtet Gesine Hansen, Ärztliche Direktorin der MHH-Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie. Das etwa einjährige Kind hatte eine RSV-Infektion, die vor allem für die Jüngsten und Kinder mit Vorerkrankungen lebensbedrohlich werden kann. Verlegt würden aber keine Kinder in einem sehr schlechten Gesundheitszustand, sondern andere an deren Stelle, betont Hansen.

Nur 66 freie Intensivbetten für Kinder in Niedersachsen

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat die Welle von Atemwegsinfekten bei Kindern in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ als „ausgesprochen ernste Lage“ bezeichnet. In den Kinderkrankenhäusern in Niedersachsen waren am Donnerstag von 241 betreibbaren Intensivbetten noch 66 Betten frei, die meisten davon für Neugeborene.

Von einer „katastrophalen Lage“ auf den Kinder-Intensivstationen spricht die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Wenn ein gerade reanimierter Säugling in einer eigentlich voll belegten Kinderklinik aufgenommen werde, müsse dort ein Dreijähriger den dritten Tag in Folge auf seine dringend notwendige Herzoperation warten.

Bundesweit fehlen Intensivbetten für Kinder: Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin spricht von einer katastrophalen Situation. © Quelle: Marijan Murat

Dramatischer Mangel

Die Intensiv- und Notfallmediziner hatten am 24. November bei einer Umfrage unter den 130 Kinderkliniken, die am bundesweiten Kleeblattkonzept zur Patientenverlegung teilnehmen, einen dramatischen Mangel festgestellt. Von 607 Betten waren wegen Personalmangel an dem Tag nur 367 nutzbar. Und ein Großteil dieser Betten war belegt. Bundesweit standen nur noch 83 freie Betten für die Aufnahme neuer Patienten zur Verfügung. „Pro Kinderintensivstation hat es weniger als ein freies Bett gegeben“, sagt Divi-Generalsekretär Florian Hoffmann.

Das Robert-Koch-Institut geht von steigenden Fallzahlen aus. „Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können“, sagt der Leitende Oberarzt der MHH-Kinderintensivmedizin, Michael Sasse. Die enorme Welle von RSV-Infektionen habe die prekäre Situation an den Kinderkliniken noch einmal verschlimmert. „Jetzt machen drei Jahrgänge von Kindern diese Infekte durch“, sagt Sasse. Vorher hatten Corona-Schutzmaßnahmen Infektionen verzögert. Inzwischen würden Kinder auf Normalstationen behandelt, die eigentlich auf Intensivstationen gehörten.

Hannover fordert Hilfe vom Bund

„Es ist nötig, dass wir jetzt handeln, damit alle Kinder medizinisch versorgt werden können“, sagt Agnes Genewein, Vorständin des Kinderkrankenhauses Auf der Bult in Hannover. Steffen Krach, Präsident der Region Hannover, sieht Land und Bund in der Pflicht: „Die Unterfinanzierung der Kliniken führt zu massiven Problemen.“

Aktuell nimmt allein das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult täglich 20 bis 25 Kinder mit schweren Atemwegsstörungen auf. Dafür muss die Klinik Kapazitäten schaffen oder freihalten. Die Vergütung für geplante Eingriffe, die nun abgesagt werden, liegt allerdings höher als die Bezahlung für RSV-Behandlungen.

In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fordern Krach und Genewein, die RSV-Behandlung kurzfristig höher einzustufen und außerdem eine Freihaltepauschale zu zahlen, ähnlich wie bei der Corona-Regelung.

Die Situation sei dramatisch, sagt Genewein. „Mitarbeitende der Kliniken leisten abseits des Dienstplans zusätzliche Einsätze, um Kinder sicher zu versorgen.“ Das Kinder- und Jugendkrankenhaus hat mittlerweile eine Task Force für die Patientensteuerung, die die Verlegung von Kindern an Kliniken weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus organisiert.