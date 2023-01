﻿Riesen-Welse in der Region Hannover: Wer hat den längsten gefangen?

Hannover. Für viele ist es der Fang ihres Lebens: In der Region Hannover ziehen Anglerinnen und Angler immer wieder riesige Welse aus Flüssen und Seen. Teils sind die Raubfische sogar länger als zwei Meter – wie zum Beispiel zuletzt in der Wedemark. Dort fischte Hobbyangler Adam Szlaga ein 2,16-Meter-langes Exemplar aus dem Meitzer Forellensee.

Wie groß und schwer können Welse werden?

In unscheinbaren hannoverschen Gewässern wirken die Welse mit ihren großen Mäulern für manche schnell wie ein Seeungeheuer. Bis zu drei Meter lang kann der größte reine Süßwasserfisch Europas werden. Dementsprechend bringen die Waller, wie man sie in Deutschland auch nennt, manchmal sogar mehr Kilos auf die Waage als ein erwachsener Mensch.

Jürgen Münkle landet in einem Nebenfluss des Po den Fang seines Lebens: Er zog im April einen 117 Kilogramm schweren und 2,51 Meter langen Wels an Land. © Quelle: Blinker/dpa

Welcher Wels denn der größte war, der jemals gefangen wurde, ist nicht eindeutig überliefert. Als der Franzose Jean-Christophe Conèjéro 2017 einen 2,74 langen „Monster-Wels“ aus einem Fluss im Süden Frankreichs zog, feierten einige Medien dies als Weltrekord.

Die Datenbank „Fishing-Worldrecords“ führt indes einen 2,78 Meter langen und 144 Kilo schweren Waller aus dem italienischen Fluss Po als Spitzenreiter auf. Der Fang sei im Jahr 2000 dokumentiert und gelte als gesichert. Fraglich ist der Fund eines 256 Kilo schweren und 3,35 Meter langen Welses im Jahr 1918 in der Ukraine.

Welche Funde gab es in Hannover und Niedersachsen?

In der Region Hannover werden regelmäßig Welse gefangen, die länger als zwei Meter sind. Hannovers Stadtjäger Heinz Pyka kann sogar von einem in Hannover gefangenen Wels berichten, der etwa 2,40 Meter lang gewesen sei. In Hannover schwimmt der Fisch in der Leine aber auch in den Ricklinger, Döhrener und Wülfeler Teichen.

Zog den 2,16-Meter großen Wels nach zweieinhalb Stunden in seichtes Wasser: Hobbyangler Adam Szlaga. © Quelle: privat

In Drakenburg (Landkreis Nienburg) angelte im Sommer 2022 ein Hobbyangler einen Wels mit einer Länge von 2,20 Meter aus der Weser. Nur vier Zentimeter kürzer war der Fang von Adam Szlaga im Meitzer Forellensee (Wedemark). In Vesbeck bei Neustadt zog Yasin von Werder im Juni ein 1,85 Meter langes Exemplar aus der Leine.

Posthum bundesweit bekannt wurde im Sommer 2021 ein mit 1,50 Meter Länge vergleichsweise kleiner Wels aus dem Göttinger Kiessee. Der Waller verschluckte sich beim Fressen an einer Rotwangenschildkröte, die in seinem Maul festhing. Als „unheimlich und unwirklich“ beschrieben Augenzeugen das Bild, als sie den Fisch mit dem Panzertier an Land zogen.

Schildkröten gehören ebenfalls zum Speiseplan von Welsen. © Quelle: Mathias Siebner/dpa

Was fressen Waller?

Welse fressen so ziemlich alles, was in ihr Maul hineinpasst und das vorwiegend nachts. Das können lebende und tote Fische sein, Krebse, Würmer – oder eben auch Schildkröten. Waller können nicht besonders gut sehen, dafür umso besser schmecken, riechen und hören.

Werden Welse größer, verspeisen die Raubfische auch größere Tiere wie Enten. 2001 erlangte der „Killerwels Kuno“ im Mönchengladbacher Volksparkweiher Berühmtheit. Er soll dort einen Dackel-Welpen gefressen haben, der in dem Gewässer schwamm. Hunde stehen für gewöhnlich allerdings nicht auf dem Speiseplan der Waller, die bis zu 60 Jahre alt werden können.

Die ursprünglich in Osteuropa beheimateten Welse verbreiten sich zunehmend. „Der Wels ist ein Gewinner des Klimawandels. Er ist ein genügsamer Fisch, der in warmen Gewässern gut zurechtkommt“, erklärt Andreas Maday, Fischereibiologe vom Angelverband Niedersachsen.

Sind Welse gefährlich für Menschen?

„Für Menschen sind Welse ungefährlich“, betont Hannovers Stadtjäger Pyka. Auch müssen Schwimmerinnen und Schwimmer keine Angst haben, beim Bad im See plötzlich Finger oder Zehen zu verlieren. „Welse haben eher kleine Zähne“, sagt der erfahrene Angler.

Wie angelt man einen Riesen-Wels?

Wer einen Riesen-Wels angeln möchte, der braucht Glück, spezielles Equipment und muss sich auf einen Kraftakt einrichten. „Der Wels hat uns zweieinhalb Stunden über den ganzen See gezogen“, berichtet zum Beispiel Adam Szalga aus der Wedemark. Yasin von Werder, der einen 1,85 Meter langen Wels aus der Leine fischte, sagt: „Ich musste den Waller eine Stunde lang drillen, bis ich ihn schließlich zu mir ziehen konnte.“

Yasin von Werder hat nach langem Kampf diesen mächtigen Wels aus der Leine gezogen. © Quelle: privat

Unter drillen versteht man gewissermaßen den Kampf mit dem Fisch. Ziel des Drills ist es, den Fisch durch abwechselndes Schnurgeben und Heranpumpen zu ermüden, um ihn schließlich landen zu können.

Was macht man mit einem gefangenen Wels?

Wer Fische fängt und sie dann wieder freilässt, verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Damit soll verhindert werden, dass Anglerinnen und Angler aus reiner Profilierungssucht Fische fangen – und den Tieren damit Schmerzen zufügen. Wer also einen riesigen Wels fängt, müsste ihn töten und anschließend verzehren.

Ein zum Beispiel 90 Kilo schwerer Waller lässt sich aber nur schwer verwerten. Einige Anglerinnen und Angler entlassen diese Kolosse deswegen wieder in die Freiheit – ein Graubereich, wie auch der Anglerverband Niedersachsen zugibt: „Wenn man ihn nicht verwerten kann, gibt es keinen Grund, den Wels zu töten. Dann sollte es möglich sein, ihn zurück ins Wasser zu werfen“, sagt Andreas Maday.

Der Fischereibiologe betont aber, dass man nur zum Welsfang gehen sollte, „wenn man auch die Absicht und die Möglichkeit hat, das Tier zu essen“. Manchmal wisse man allerdings auch nicht wie groß der Fisch sei, der angebissen hat. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.

Wie schmecken Welse?

Gegrillter Wels (l), Lachs und Gemüse liegt auf einem Teller. © Quelle: Patrick Pleul/dpa

In Bayern findet man Welsfilet häufiger mal auf den Speisekarten von Restaurants. Dort sind Waller auf den Tellern sehr beliebt, vor allem wenn sie geräuchert sind. „Das Fleisch junger Welse ist weiß und mild und erinnert ein wenig an Kalbfleisch“, schreibt der Fischerei-Blog Angel-Wissen. Nicht so schmackhaft sind allerdings die älteren und fettigeren Tiere – also jene, mit denen man potenziell Rekorde brechen kann.