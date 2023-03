﻿Demonstration in Hannovers Innenstadt für Frauenrechte im Iran

Am Weltfrauentag haben die Grüne Jugend, Jusos, DGB Jugend und zwei iranische Organisationen aufgerufen, für die Rechte der Frauen im Iran zu demonstrieren. Dabei kam es zu eindringlichen Statements.

Solidarität mit den Frauen im Iran: Viele Demonstrantinnen und Demonstranten zeigten am Weltfrauentag auf Plakaten ihre Forderungen.

Hannover. „Wir sind erst frei, wenn alle frei sind. Wir sind erst frei, wenn alle Frauen frei sind“ – es sind starke Worte von Sorour Khalili zum Weltfrauentag. Die junge Frau erinnerte in Hannovers Innenstadt an die Frauen im Iran, die dort für ihre Rechte kämpfen und ihr Leben riskieren. „Jin, Jiyan, Azadî – Frau, Leben, Freiheit“ rief sie den kurdischen Slogan, der sich seit den Protesten im Iran immer weiter verbreitet, lautstark ihren Zuhörern zu: „Ich habe eine Stimme, und ich weiß, dass ich meine Stimme nutzen kann!“

Eindringlich erzählte sie von der aktuellen Situation der Frauen im Iran, ihrer Rechtlosigkeit, von den Giftanschlägen an Mädchenschulen, von willkürlichen Verhaftungen, von Vergewaltigungen in den Gefängnissen und Hinrichtungen. „Wir schreiben das Jahr 2023, und Frauen werden im Iran vor ihrer Hinrichtung im Gefängnis zwangsverheiratet und vergewaltigt, damit sie nicht als Jungfrau in den Himmel kommen!“, erzählt sie.

„Wir fordern eine feministische Außenpolitik“

Die Grüne Jugend, die DGB Jugend, Jusos, das Forum der Iranischen Demokraten und Demokratinnen und Sozialisten und Sozialistinnen in Hannover sowie die Initiative „Hanover for Iran“ haben am Weltfrauentag gemeinsam dazu aufgerufen, für Frauenrechte und insbesondere für die Frauen im Iran zu demonstrieren.

Sie erhebt ihre Stimme für die Frauen im Iran: Sorour Khalili von der „Initiative Hanover for Iran“. © Quelle: Irving Villegas

„Wir fordern eine feministische Außenpolitik. Das Regime im Iran ist nicht reformierbar. Wir müssen zeigen, dass wir hinter den Frauen im Iran stehen!“, sagt Soschia Karimi, ebenfalls von „Hanover for Iran“. „Das ist die erste feministische Revolution in der Region.“

Auch Männer demonstrieren mit

Auch konkrete politische Forderungen an die hiesige Regierung wurden laut: „Wir fordern starke Sanktionen gegen das Regime und allen Menschen, die ihnen angehören. Die Konten müssen eingefroren und ihr Vermögen konfisziert werden. Keine Menschen dürfen mehr in den Iran abgeschoben werden. Es muss sichere Fluchtrouten geben, die Aufnahme hier garantiert werden und die Hinrichtungen gestoppt werden“, erklärt Juso-Landesvorsitzende Ronja Laemmerhirt.

Um die hundert Menschen waren gekommen – darunter auch viele Männer. „Ich bin eigentlich immer bei den Iran-Demonstrationen“, erzählt ein gebürtiger Iraner: „Der Iran hat so starke Frauen, ich bewundere sie sehr. Sie kämpfen für ihre Freiheit und bezahlen mit ihrem Leben. Es ist so wichtig, dass sie Erfolg haben.“ Gerne würde er mit seiner Freundin mal wieder seine Heimat besuchen: „Aber solange es dort dieses Regime gibt und keine Freiheit, kann man nicht hinfahren.“

Die Rechte der Frauen gehen alle etwas an: Auch viele Männer demonstrierten mit. © Quelle: Villegas

Jedes Jahr wird der Weltfrauentag unter ein bestimmtes Thema gestellt. „Nachdem wir letztes Jahr eine feministische Landesregierung gefordert und auf das Thema Gewalt gegen Frauen hingewiesen haben, waren wir uns bei den Vorbereitungen dieses Jahr schnell einig, dass wir den Fokus auf den internationalen Feminismus legen und insbesondere auf den Kampf der Frauen im Iran. Ihn wollen wir aktiv unterstützen“, sagt Pia Scholten, Landessprecherin der Grünen Jugend: „Im Iran wird versucht, den Frauen die Stimme zu nehmen. Deswegen sehen wir es als zentrale Aufgabe für sie mit unserer Stimme lauter zu werden.“