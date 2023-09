Zum Weltgebärdentag: Lernen Sie acht Sätze über Hannover in Gebärdensprache

Hannover. Hannover ist blau. „Die Zeichen sind praktisch identisch“, sagt Gina Löprich. Die Erzieherin arbeitet im Deutschen Taubblindenwerk in Kirchrode, und sie weiß etwas über Hannover, das die wenigsten Menschen wissen: In der Deutschen Gebärdensprache (DGS) sind die Gesten für den Namen der Stadt und für die Farbe blau nämlich gleich. Die Hand wird mit zwei erhobenen Fingern in einer Wellenbewegung von oben nach unten geführt – man kann dabei an einen Fluss wie die Leine denken.

Weltweit gibt es rund 70 Millionen gehörlose Menschen, in Deutschland sind es etwa 80.000. Ihre Kommunikation steht beim Internationalen Tag der Gebärdensprache im Mittelpunkt: Am 23. September ist Weltgebärdentag. Im Deutschen Taubblindenwerk hingegen ist eigentlich jeder Tag Gebärdentag: „Bei uns wird viel gebärdet“, sagt Löprich. Hier gibt es verschiedene Verständigungsformen, die auch ohne gesprochene Sprache funktionieren – und das erstaunlich gut.

Sprache mit den Händen: Max und Jella aus dem Kurzfilm „Felix“, in dem es um Gebärdensprache geht © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist eine davon. Sie hat eigene Regeln, eine eigene Grammatik und ist in Deutschland seit dem Jahr 2000 offiziell ale eigene Sprache anerkannt. „Es gibt sogar regionale Dialekte, selbst um Hannover herum“, sagt Löprich, die DSG in verschiedenen Kursen gelernt hat. „Die Sprache entwickelt sich auch weiter, weil immer neue Gebärden hinzu kommen“, erklärt die 45-Jährige. Sogar Slang- und Jugendausdrücke gebe es.

Gebärden ganz in Schwarz

„Es gibt sogar regionale Dialekte“: Gina Löprich ist Expertin für Gebärdensprache. © Quelle: Simon Benne

Das Deutsche Taubblindenwerk ist eine Einrichtung, die seh- und hörbehinderte Menschen jeden Alters in den Bereichen Bildung, Arbeit und Wohnen mit zahlreichen Angeboten unterstützt. Wenn Gina Löprich hier bei Veranstaltungen wie Gottesdiensten oder Einschulungsfeiern simultan übersetzt, achtet sie darauf, ein schlichtes, schwarzes Kleid anzuziehen, damir ihre Hände gut sichtbar sind.

Zum Weltgebärdentag: Lernen Sie acht Sätze über Hannover in Gebärdensprache Am 23. September ist Weltgebärdentag: Eine Expertin vom Taubblindenwerk in Kirchrode zeigt im Video, wie acht Sätze über Hannover in Deutscher Gebärdensprache ( © Quelle: Simon Benne

Ob ein Zeichen dann „Hannover“ oder „blau“ bedeutet, erschließt sich in der Regel aus dem Zusammenhang. Zur Zeit der Weltausstellung war für Hannover übrigens auch ein anderes Zeichen weit verbreitet: Dabei zeichnete die Hand die Kontur des Hermes-Kopfes aus dem Messe-Logo in die Luft.

Zum Weltgebärdentag hat die Expertin Gina Löprich uns für ein Video gezeigt, wie sie acht kurze Sätze mit Hannover-Bezug in die Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Darunter „Hannover ist die schönste Stadt der Welt.“ Das Video finden Sie hier.

