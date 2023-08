Veganes Restaurant

Er ist der „Herzensbrecher“: Tony ist eines von acht Tieren im „Katzentempel“ an der Marienstraße.

Seit 7 Monaten hat Hannover einen „Katzentempel“ – im veganen Lokal mit acht Miezen an der Marienstraße ist auch am Weltkatzentag am 8. August viel los. „Es wird sehr gut angenommen“, sagt Franziska Junge, die das Franchise zusammen mit Nicole Karok betreibt.

