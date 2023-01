﻿Familie aus Hannover erfüllt sich Lebenstraum und segelt drei Jahre um die Welt

Hannover Alles hinter sich lassen und aufbrechen in eine neue Welt – für viele bleibt das ein Traum, ein Leben lang. Daniele (58), Güven (46) und Aybars Gencalp (15) aber haben genau das gemacht: „Da sind wir nun. Wir haben unsere Firma verkauft und sind bereit für unser neues Leben. Ja, wir wagen den Schritt und erfüllen uns unseren Lebenstraum. Den Traum von einer Weltumsegelung“, erzählt Daniele Gencalp in ihrem Blog: „Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich schon auf unserem Segelboot. Wenn ich vom Laptop aufschaue, sehe ich Boote auf dem Meer und freue mich auf den neuen Tag, der gerade beginnt. Ich sehe das Glitzern des Sonnenlichts auf dem Wasser und bin glücklich.“

Glücklich sein, die Zeit gemeinsam genießen – das ist das, was diese Familie aus Hannover ganz besonders antreibt. Und letztendlich sie auch zu diesem – für Außenstehende vielleicht radikal erscheinenden Schritt bewogen hat.

14 Meter lang: Die Bavaria Cruiser 46 ist wie ein schwimmendes Haus, sagt Daniele Gencalp. © Quelle: Daniele Gencalp

In Hannover kennt man Daniele und Güven Gencalp als Geschäftsinhaber der Stofffirma Lillestoff. 2010 gegründet, schufen sie innerhalb weniger Jahre aus einer kleinen Idee heraus europaweit einen der führenden Hersteller für Bio-Kinderstoffe. Sie, die gelernte Krankenschwester, die zunächst eine Zeitarbeitsfirma für medizinisches Personal aufgebaut hatte und er, der Berufstaucher, schafften so in einem völlig fremden Wirtschafts- und Berufsfeld ein Unternehmen, das zudem vielfach für Designs und Mitarbeiterführung ausgezeichnet wurde. Und es hätte gut so weiterlaufen können, wenn es nicht in ihrem Leben ein großes Aber gegeben hätte.

Tod des Sohnes prägt die Familie

Daniele Gencalps ältester Sohn Sebastian war ein Pflegefall, der junge Mann lag seit Jahren nach einem Operationszwischenfall bei einer Blinddarm-OP im Wachkoma. Die Familie pflegte ihn zu Hause, organisierte ihr Leben und die Firma um ihn herum, bis er vor drei Jahren schließlich starb. Auch, wenn man irgendwann damit rechnen musste, war der Tod in seiner Endgültigkeit für alle ein Schock. Doch mit dieser Erfahrung im Lebensrucksack begann sich die Familie auch zu fragen, was sie von ihrer eigenen Zeit auf dieser Erde noch erwarten: „Wenn wir in der Vergangenheit etwas gelernt haben, dann, dass alles, was wir als Menschen haben, nur das Jetzt ist“, sagt Daniele Gencalp und verdeutlicht: „Durch Sebastian haben wir gelernt, die Betonung auf das Leben zu legen.“

Von der Firmenchefin zur Aussteigerin: Daniele Gencalp erfüllt sich ihren Lebenstraum. © Quelle: Daniele Gencalp

So entstand die Idee, ihren Traum von einer Weltumseglung auch tatsächlich in die Realität umzusetzen. Vergangenes Jahr verkauften sie ihre Firma Lillestoff, packten ihre Sachen in Kisten, bereiteten ihr Segelboot, eine Bavaria Cruiser 46, vor. Sie verabschiedeten sich von ihren Freunden und meldeten Sohn Aybars von der Schule ab. „Aybars ist für drei Jahre vom Schulbesuch befreit, er lernt mit seinen Schulbüchern in Absprache mit dem Klassenlehrer und nimmt dazu Apps wie Sofatutor zu Hilfe“, erzählt Gencalp.

Sailing Dog: Auch Familienhund Flecki ist mit an Board. Er ist zu einer echten Wasserratte geworden und liebt das Schwimmen im Meer. © Quelle: Daniele Gencalp

Die Sommerferien haben sie noch in Hannover verbracht – Aybars wollte die Zeit noch einmal mit seinen Freunden genießen. Ende August sind sie gestartet – auch ihr Hund Flecki ist dabei – er ist inzwischen ein echter Segelhund, liebt das Wasser, springt immer wieder von Board und schwimmt mit den Gencalps gemeinsam im Meer.

„Wir sind vergangenes Jahr erstmal im Mittelmeer gesegelt, da gab es viele Ecken, die wir noch gar nicht kannten“, erzählt Gencalp. Klar war ihnen schon, dass sie es dieses Jahr nicht mehr über den Atlantik schaffen. „Das Boot ist nicht winterfest, für die Route wäre es zu kurzfristig geworden“, erklärt Gencalp. Insgesamt wollen sie die „Barfuß-Route“ segeln. Diese Route heißt so, weil sie barfuß gesegelt werden kann – sie orientiert sich an den warmen Regionen und nutzt die Passat-Winde. Circa drei Jahre rechnen Segler für diesen Weg.

Sohn Aybars blickt in die Ferne: Ab Frühjahr wollen sie weiter auf der Barfuß-Route entlang um die Welt segeln. © Quelle: Daniele Gencalp

Familie Gencalp plant, nächstes Jahr auf den Kanaren zu überwintern, um dann den Atlantik Richtung Karibik zu überqueren. Anschließend soll es weiter Richtung Panamakanal über die Galapagos Inseln durch die Südsee nach Neuseeland/Australien gehen, von dort durch den Indischen Ozean bis nach Afrika. „Wir haben keinen Zeitdruck, wenn es uns irgendwo gefällt, bleiben wir, solange es uns erlaubt ist.“

Blick in die Küche: Auf dem Boot ist alles da. Selbst eine Solaranlage gibt es auf dem Dach. Im Frühjahr wollen sie noch eine Wasseraufbereitungsanlage installieren. © Quelle: Danile Gencalp

Angst, dass sie ihnen das Boot irgendwann zu klein ist, haben sie nicht: „Das Segelschiff ist 14 Meter lang und wie ein schwimmendes Haus mit drei Kabinen, Küche, drei Bädern und einen Salon.“ Langeweile kommt auch für Aybars nicht auf: Er spielt Gitarre, kitet und taucht gern. Dazu sieht er die Welt und macht seine ganz eigenen Erfahrungen – jenseits von Schulwissen: „Mit Vorurteilen kommt man hier nicht weit, Schubladendenken funktioniert nicht, im Gegenteil: Aybars lernt auf dieser Reise, sich in den anderen Kulturen zu bewegen, er lernt Sprachen, er sieht, wie Menschen leben, was sie prägt und bewegt. Er erlebt, wie die Welt auch ganz anders funktionieren kann als in Deutschland. Das sind Erfahrungen und Wissen, dass ihn für sein ganzes Leben prägen werden und auch weiterbringen werden“, sagt Daniele Gencalp.

Spaß muss sein: Aybars und Güven schauen aus den Luken in die Ferne. © Quelle: Daniele Gencalp

Der Teenager segelt nicht nur mit, bei den Gencalps entscheiden alle gleichberechtigt: „Jeder hat seine Wünsche, was er sehen will und wir werden diese erfüllen. Aybars will beispielsweise unbedingt die Galapagos-Inseln besuchen und auf den Bahamas Zeit zum Kiten haben.“

Andere Kulturen kennenlernen: Schwimmender Supermarkt in der Türkei. © Quelle: Daniele Gencalp

Derzeit überwintert die Familie in Kolumbien, das Boot ankert im Mittelmeer. Warum Kolumbien? „Das haben uns tatsächlich viele gefragt. Im Bookshop vom Flughafen gab es noch nicht einmal einen Reiseführer“, lacht Daniele Gencalp: „Da wolle keiner hin, das sei viel zu gefährlich, hat uns die Verkäuferin gesagt.“ Aber Kolumbien habe sie einfach interessiert, erzählt sie weiter. Und jetzt sei die Familie von dem Land begeistert – die Hilfsbereitschaft der Menschen, ihre Offenheit und Lebensfreude sei einfach ansteckend.

„Kolumbien ist ein gutes Beispiel für Vorurteile. Alle denken nur an Drogen und Gewalt, aber das erleben wir hier gar nicht so. Sicher gibt es Gebiete, wo man nicht hinfahren sollte, aber daran kann man sich ja auch orientieren.“

Im Februar noch einmal nach Hannover

Im Februar wollen sie noch einmal nach Hannover zurückkehren und ihr Haus verkaufen. Dann wollen sie endgültig die Stadt loslassen: „Eigentlich ist nicht geplant, dass wir zurückkommen. Wir werden einfach irgendwann da bleiben, wo es uns gefällt und dort ein neues Leben aufbauen“, sagt Daniele Gencalp. Wo das ist, wissen sie noch nicht, erstmal wollen sie sich treiben lassen, über das Meer in die Welt hinaus.

Traumhafte Ankerplätze: Sohn Aybars hat eine Drohne mit Kamera dabei und steuert dem Familienblog die Aufnahmen von oben bei. © Quelle: Aybars Gencalp

In Gedanken ist ihr verstorbener Sohn auch immer dabei. Das Segelschiff haben sie „Sebi“ getauft, so war sein Spitzname. Ihr Reiseblog lautet „Sailing Sebi“, so heißt auch der Instagram-Account: „Sebi hat genau wie wir das Meer geliebt. Er ist zwar nicht mehr da, wo er war, aber er ist dennoch überall dort, wo wir sind“, sagt Daniele Gencalp.