Er hat es geschafft! Kerim Duygu aus Hannover hat in 60 Sekunden 70 Baseballschläger mit dem Schienbein zu Kleinholz gemacht – in der italienischen TV-Show „Lo Show dei Record“. Nun hat er den Weltrekord wieder.

Hannover/Mailand. Der Jubel ist groß: „Es war unglaublich“, sagt Kerim Duygu (43) über seinen Auftritt am 3. März in der italienischen TV-Sendung „Lo Show dei Record“. In einer Minute hat der Hannoveraner (er hat Meistertitel in Kickboxen und Kung Fu) vor laufenden Kameras 70 Baseballschläger mit seinem Schienbein zertrümmert. Eine schmerzhafte Erfahrung: „Die waren härter als die, die ich im Training benutzt habe.“