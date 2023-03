﻿Earth Hour: Am Sonnabend gehen in Hannover die Lichter aus

Die Earth Hour ist eine weltweit bekannte Klimaschutzaktion des World Wide Fund For Nature (WWF). Beteiligte schalten für eine Stunde die Lichter aus. Auch Hannover macht mit.

Hannover. Licht ausschalten – und Umwelt schützen: Am Sonnabend, 25. März, ist Earth Hour (Erdstunde). Die vom World Wide Fund For Nature (WWF) ins Leben gerufene Klima- und Umweltschutzaktion ist weltweit bekannt. Überall an öffentlichen Orten, in Unternehmen und Privathäusern oder Wohnungen schalten Menschen für eine Stunde das Licht aus und lenken so die Aufmerksamkeit auf den Planeten Erde. Auch in der Region Hannover wird es in diesem Jahr wieder dunkel. Wo und wann das passiert, haben wir für Sie zusammengetragen.