﻿Amazon als Vorbild: Was die neue E-Akte für die Region Hannover bedeutet

Hannover. Die Region Hannover sieht sich auf der digitalen Zielgeraden. Mit Beginn des Jahres 2024 soll die Verwaltung quasi komplett papierlos arbeiten können: die „E-Akte“ soll dazu führen, dass alles möglichst schnell, einfach und unbürokratisch erledigt werden kann. 

Ob Führerscheinangelegenheiten, Bauanträge, Familien- und Erziehungsangelegenheiten, Planung und Raumordnung: Bislang werden viele Verwaltungsvorgänge der Region Hannover noch auf Papier dokumentiert, in Akten abgeheftet und diese dann in Lagern aufbewahrt. Die E-Akte löst all das ab – und erleichtert dabei nicht nur der Behörde die Arbeit, sondern soll vor allem den Einwohnern der Region zugutekommen.

Eines der Ziele ist laut Cordula Drautz, Dezernentin für Finanzen, Gebäude und Verwaltungsentwicklung, „lästige Behördengänge und komplexe Bürokratie für die Bürger soweit wie möglich zu reduzieren.“ Auch als Arbeitgeber will die Region attraktiv sein, denn: „Wir können nicht mit Gehalt konkurrieren, aber etwa mit der Sinnhaftigkeit der Arbeit.“ Die Digitalisierung öffne auch Räume für die Belegschaft: Sie müssen sich laut Drautz schlicht „weniger mit der Verwaltung der Verwaltung“ befassen, sondern haben nun mehr Luft für „produktives und kreatives Tun“.

Ein Millionenprojekt, das sich lohnen soll: Das sind die Vorteile der E-Akte

Bislang seien in das Projekt rund 1,8 Millionen Euro investiert worden, im laufenden Betrieb soll diese Summe jährlich fällig werden, vornehmlich für die Technik (Serverkapazität) und Lizenzen der genutzten Programme (Softwarekosten). Das seien keine Zusatzkosten, versichert das Dezernat: „Das Einsparpotenzial liegt durch die Vorteile deutlich höher“.

Die E-Akte spare etwa „eine Menge Papier und Platz, Aktenschränke und Archivräume fallen weg, die Flächen können anderweitig genutzt werden.“ Auch der Postversand mit vielen Kurierfahrten in die Außenstellen falle weg, was Zeit und Fahrtwege spare. Effizientere Abläufe in der Verwaltung seien zudem ein Beitrag zum wirtschaftlichen Umgang mit Steuermitteln.

Nicht zuletzt ermögliche die E-Akte den Mitarbeitenden die Arbeit im Homeoffice, weil sie von überall auf die Vorgänge zugreifen könnten. Und schließlich ließen sich alle Akten digital einfacher und schneller durchsuchen als durch aufschlagen und blättern. Und das team- und fachbereichsübergreifend und unabhängig davon, wo sich die Akte befindet - denn die „liegt“ nun zentral zugriffsbereit vor.

Amazon als Vorbild

Die Digitalisierung soll nicht nur die Bearbeitungsdauer verkürzen, sondern auch Transparenz schaffen, wie die Bearbeitungsprozesse laufen, was der jeweilige Stand ist. Drautz nennt das „Amazonisierung“ – der Versandhändler informiert seine Kunden regelmäßig über den Fortgang nach einer Bestellung.

Digitalisierung: Poststellenmitarbeiterin Petra Krebbel digitalisiert Akten für die Region Hannover. © Quelle: Nancy Heusel

Hilft bald die KI dem Bürger auf die Sprünge?

Im Gespräch seien auch mögliche Terminals, an denen die Bürger ihr Anliegen regeln können, dabei womöglich die Hilfe von Chat-Bots, KI (Künstlicher Intelligenz) und anderen digitalen Assistenten nutzen können. Das könnte etwa besonders für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen hilfreich sein.

Vorgänge, die bis zur Umstellung noch herkömmlich angelegt worden sind, werden „falls erforderlich“ per Scan der Papierakten digitalisiert. Die Region versichert: „Alle Dokumente werden revisionssicher archiviert, vor Eingriffen von außen geschützt und können einfacher als vorher fristgerecht vernichtet werden“.

„Ewigkeitsdokumente“: Papier wird bleiben

Altakten werden größtenteils digitalisiert – nicht aber jene, wo das Ablaufdatum nahe ist. Wenn möglich, werden frisch eingelesene Akten/Dokumente aus Papier danach entsorgt – nicht jedoch solche, die im Original aufzubewahren sind, etwa Verträge. Da bleibt man beim schriftlich vorliegenden Dokument im Archiv – sie gelten als „Ewigkeitsdokumente“.

Die „Kunden“ würden auch profitieren, vor allem durch kürzere Bearbeitungszeiten in der Verwaltung. Hinzu kommt, dass immer mehr Leistungen digital beantragt werden können. Das muss aber keiner tun, versichert die Regionsverwaltung: „Die Kundinnen und Kunden haben künftig die freie Wahl, ob Anträge digital oder analog erfolgen.“ Papier-Unterlagen würden dann in der Poststelle gescannt und digital weiterverarbeitet.

E-Akte: Der lange Anlauf Erste Ansätze zur digitalen Akte gibt es innerhalb der Verwaltung der Region Hannover bereits seit 2010. Das Projekt für die komplette Umstellung wurde im April 2019 gestartet. Das zuständige „Digitalisierungsbüro“ ist mit sieben Vollzeitstellen ausgestattet. Dort kümmert man sich auch um die Digitalisierung der Verwaltung insgesamt und die Umsetzung der vom „Online-Zugangs-Gesetz“ auferlegten Pflichten, bestimmte Dienste für alle Bürger digital verfügbar zu machen. Unterstützung kommt vom IT-Bereich der Regionsverwaltung, wo das Digitalbüro angesiedelt ist. Etwa 120 Dienste sind momentan online verfügbar, überwiegend vom Bund oder Land auf der Regionsseite bereitgestellt. Dazu kommen Onlineterminvergaben oder Formulare, die noch auf dem Papieraktenweg weiterverarbeitet werden.

Schon rund 80.000 digitale Vorgänge

Laut Regionsverwaltung ist „ein Großteil der mehr als 3000 Beschäftigten bereits geschult und arbeitet mit der E-Akte. Allein deshalb gebe es bereits etwas mehr als 78.000 digital angelegte Verwaltungsvorgänge, was einen Speicherplatz von fast 20 Terabyte beanspruche. Allein im ersten Quartal dieses Jahres seien mehr als 32.000 „Poststücke im Posteingang“ eingescannt worden – etwas mehr als das Dreifache des Vorjahres-Quartalswertes.

Die bislang gespeicherte Datenmenge entspricht in etwa 10.000 Stunden HD-Videomaterial oder 130 Millionen digital gestalteter üblicher Dokumentenseiten („Office“, PDF).

In Entwicklung: App für Regionsdienste

Derzeit entwickelt man laut Drautz auch eine App, um darin die Dienste für die Bürger anbieten zu können. Offen sei, ob es eine Eigenentwicklung sein wird oder es „gute Vorbilder“ gibt, die man übernehmen und anpassen könnte. „Wir wollen zeigen, das Präsenz (also das Erscheinen in der Behörde), nicht unbedingt erforderlich ist für die Erledigung einer kommunalen Angelegenheit.“

