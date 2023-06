﻿Kampf gegen Plastikmüll: Auf den Hannoccino-Becher folgt die Mehrweg-Pommesschale

Hannover. In vielen Bäckereien und Cafés gehört der rote Mehrwegbecher Hannoccino inzwischen zum festen Bestand – jetzt bekommt er Gesellschaft. Das kommunale Entsorgungsunternehmen Aha will nach Hannoccino-Vorbild im Juli eine rote Pommesschale aus Kunststoff auf den Markt bringen. „Wir wollen das Angebot erst einmal auf die Innenstadt beschränken und Gastro-Betrieben ans Herz legen“, sagte der Leiter der Stadtreinigung, Mathias Quast, kürzlich im Bezirksrat Mitte. Wenn sich die Mehrwegschale nach einem Jahr bewähren sollte, will Aha das Angebot aufs gesamte Stadtgebiet ausdehnen.

Ziel ist es, die Flut von Plastikmüll einzudämmen. Nicht nur etliche „To Go“-Becher verstopfen Abfalleimer oder liegen auf der Straße herum, auch zahllose Einwegschalen für Pommes und Currywurst verursachen Müllberge. Aha will nun alle Hannoveraner ermuntern, die Finger von Wegwerfgeschirr zu lassen und stattdessen Mehrwegbehälter zu benutzen.

50 Cent Pfand für Schale

Das soll so funktionieren: Wer eine Portion Pommes an einer Bude in der Innenstadt kauft, muss 50 Cent Pfand für die Schale bezahlen. Bei Rückgabe der Schale bekommt man das Pfandgeld zurück. Der Imbissbudenbesitzer reinigt die Schale und kann die nächste Portion Pommes servieren. Aha will möglichst viele Gastronomen für das Angebot gewinnen, damit Kunden die Pommesschale nicht stets bei derselben Bude abgeben müssen.

Vorbild Hannoccino: Auf Stadtfesten ist der Mehrweg-Becher beliebt. © Quelle: Nina Hoffmann

Die rote Schale besteht aus einem Kunststoff, den die Hochschule Hannover entwickelt hat. „Die Schale einschließlich Pieker ist spülmaschinenfest und kann 500 Mal wiederverwendet werden“, sagt Quast. Finanziert werde das Angebot keinesfalls aus dem Gebührentopf für Straßenreinigung, betont er, sondern aus Fördermitteln des Landes Niedersachsen. 250.000 Euro hat das Land für die Mehrwegschale spendiert. 170.000 Euro kostet die Herstellung, den Rest der Summe steckt Aha ins Marketing.

Kunststoff ist geschmacksneutral

Im Bezirksrat Mitte kommt das Vorhaben gut an. „Allerdings fördert Aha mit öffentlichem Geld private Geschäftsinteressen“, gibt SPD-Fraktionschefin Petra Köster zu bedenken. Das stimme in gewisser Weise, aber man gebe auch Impulse für den Umweltschutz, sagt Quast. Zudem entstünden Unternehmern durch das Reinigen der Schalen ebenfalls Kosten.

FDP-Bezirksratsherr Wilfried Engelke sieht noch ein anderes Problem: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Currywurst aus einer Plastikschale gut schmeckt.“ Quast versichert, dass das Material völlig geschmacksneutral sei. „Ich habe das selbst getestet“, sagt er und lädt Engelke ein, mit ihm eine Currywurst aus der neuen Aha-Mehrwegschale zu genießen.

Neue Motive: Inzwischen gibt es auch eine „Deutschland-Edition“ des Hannoccino-Bechers. © Quelle: Frank Wilde

Hannoccino – ein Erfolg

Sechs Jahre ist es her, dass Aha den Hannoccino-Becher vorstellte. 400 Milliliter fasste das knallrote Behältnis. In 90 Bäckereien und Cafés war der Becher zu haben. Inzwischen hat sich die Zahl der Ausgabestellen verdoppelt. Weitere Farben und Motive sind hinzugekommen. So gibt es eine „Deutschland-Edition“ mit schwarz-rot-goldenen Streifen, eine Airport-Ausgabe mit Flughafen-Motiven und verschiedene Grundfarben. „Inzwischen ist der Hannoccino ein Sammlerobjekt geworden“, sagt Quast.

Im vergangenen Jahr hat Aha zusammen mit der Stadt Langenhagen ein eigenes Motiv entworfen. Zudem gibt das Unternehmen auf vielfachen Wunsch von Gastronomen einen kleineren Becher heraus. „Wir arbeiten jetzt daran, einen Bierbecher auf den Markt zu bringen“, sagt Quast. Eigentlich könnte man den Hannoccino-Behälter auch als Bierkrug verwenden, aber ein Bierglas müsse nun einmal durchsichtig sein.

