﻿Wenn das Kind krank ist: Wie lange dürfen Eltern zu Hause bleiben?

Kann das Kind heute in die Kita? Eltern haben Anrecht auf Kinderkrankentage, wenn sie ihr Kind betreuen müssen.

Hannover. Erkältungsviren grassieren, viele Kinder leiden an Schnupfen, Fieber oder Durchfall. Doch was machen Eltern, wenn sie wiederholt ihre kranken Kinder betreuen müssen? Und dürfen sie zu Hause bleiben, wenn das Kind selbst gar nicht krank ist, aber Schule oder Kita geschlossen sind?

Wie viele Kinderkrankentage können Mütter und Väter nehmen?

Die Bundesregierung hat den Anspruch wegen der Corona-Pandemie erhöht. Auch 2023 darf jedes Elternteil für jedes Kind, das noch unter zwölf Jahren ist, insgesamt 30 Kinderkrankentage beantragen, bei mehreren Kindern sind es maximal 65 Tage. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch auf 60 Tage pro Kind und 130 Tage für mehrere Kinder.

Zahlt der Arbeitgeber, wenn Eltern ihr krankes Kind betreuen?

Wenn Eltern ihre kranken Kinder zu Hause betreuen müssen, können sie sich dafür von der Arbeit freistellen lassen. Je nach Vertrag haben Arbeitnehmer für einen Teil der Tage Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. Wenn ihr Arbeitgeber dies nicht tut oder die Lohnfortzahlung ausläuft, können Eltern Kinderkrankengeld bekommen.

Erkältungsviren grassieren: Das trifft auch viele Kinder. © Quelle: Imago

Wo gibt es das Kinderkrankengeld?

Eltern beantragen das Kinderkrankengeld bei ihrer Krankenkasse.

Hat jeder Anspruch auf das Kinderkrankengeld?

Anspruch auf Kinderkrankentage haben gesetzlich krankenversicherte Mütter und Väter.

Unter welchen Bedingungen?

Der Anspruch besteht für Kinder unter zwölf Jahren, die gesetzlich versichert sind, wenn keine andere Person im Haushalt die Betreuung übernehmen kann. Für Kinder mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, gibt es keine Altersgrenze.

Ist dazu eine ärztliche Bescheinigung nötig?

Eine Ärztin oder ein Arzt muss bestätigen, dass Mutter oder Vater das kranke Kind beaufsichtigen, betreuen oder pflegen müssen.

Ausnahmeregelung wegen Corona: Bis zu 30 Tage pro Kind können Eltern sich aktuell für die Krankenpflege freistellen lassen. © Quelle: Stock.adobe

Lassen sich die Kinderkrankentage auf das andere Elternteil übertragen?

Wenn ein Elternteil seinen Anspruch auf Kinderkrankengeld ausgeschöpft hat und dem anderen Elternteil noch Kinderkrankentage zustehen, ist eine Übertragung laut AOK Niedersachsen möglich, auch wenn die Eltern bei unterschiedlichen gesetzlichen Krankenkassen versichert sind. Voraussetzung ist jedoch, dass der Arbeitgeber den Vater oder die Mutter, auf die der Anspruch übertragen werden soll, weiterhin von der Arbeit freistellt. Ein gesetzlicher Anspruch hierauf besteht nicht.

Bekommen Eltern im Homeoffice Kinderkrankengeld?

Auch Eltern, die im Homeoffice arbeiten könnten, haben laut Bundesfamilienministerium bei Bedarf die Möglichkeit, stattdessen Kinderkrankengeld zu beantragen und sich um das kranke Kind zu kümmern.

Gibt es Kinderkrankengeld, wenn das Kind gesund ist, Kita oder Unterricht aber ausfallen?

Eltern können bis einschließlich 7. April 2023 Kinderkrankengeld auch dann in Anspruch nehmen, wenn ihr Kind nicht krank ist, aber zu Hause betreut werden muss, weil die Kita, Schule oder Einrichtung für Menschen mit Behinderungen geschlossen ist oder eingeschränkten Zugang hat. Das trifft zu, wenn Behörden die Einrichtung wegen der Pandemie schließen, Zugang oder Zeiten eingeschränkt sind oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt ist. Ein weiterer Grund besteht dann, wenn das Kind aufgrund eines positiven Schnelltests nicht in Kita oder Schule gehen darf. Die Krankenkassen können dafür eine Bescheinigung der Kita oder der Schule verlangen. Eine Musterbescheinigung bietet das Bundesfamilienministerium.

Das Kind muss wegen eines positiven Coronatests zu Hause bleiben: Auch dann können Eltern die Kinderkrankentage nutzen. © Quelle: Marius Becker/dpa

Wie hoch ist das Kinderkrankengeld?

Das Kinderkrankengeld beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts. Gab es in den vergangenen zwölf Monaten vom Arbeitgeber einmalige Zahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, beträgt das Kinderkrankengeld sogar 100 Prozent. Die Höchstgrenze liegt im Jahr 2022 bei 112,88 Euro pro Tag.

Bis wann müssen Schüler eine Klassenarbeit nachschreiben?

Eine Frist dafür gibt es nicht, sagt Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover. Schließlich müssen die Kinder erst wieder gesund werden. In der Regel liegt der Nachschreibtermin kurz nach der Rückkehr in die Schule.

Beurteilen Lehrkräfte eine nachgeschriebene Klassenarbeit milder?

Es sei kein Nachteil, wenn ein Schüler eine Arbeit eine Woche später schreibt, sagt Bax. „Es gibt keinen Grund nachsichtiger zu sein. Das wäre den anderen Schülern gegenüber unfair.“

