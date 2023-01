﻿Wenn Kinder Verbrechen begehen: Welche Strafen drohen und was dürfen Eltern?

Eine Schülerin zeigt an einem Gymnasium in Kerpen während des Unterrichts ihr Klappmesser.

Hannover. Eine Gruppe Jugendlicher überfällt einen Supermarkt, ein Kind schubst seinen Kumpel vor Ärger eine Treppe hinab – wie Erwachsene begehen auch Kinder und Jugendliche schwere Straftaten. Dabei kommt es in seltenen Fällen sogar zu Kapitalverbrechen wie Mord.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie häufig begehen Kinder und Jugendliche schwere Verbrechen ?

Kinder und Jugendliche begehen vergleichsweise selten schwere Straftaten. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat in seiner Statistik für das Jahr 2021 bundesweit 2980 "Straftaten gegen das Leben" registriert. Darunter fallen neben Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung auch strafbare Schwangerschaftsabbrüche – einschließlich der Versuche.

Nur 19 der insgesamt 3519 Tatverdächtigen waren Kinder unter 14 Jahren. 180 zählten in die Alterskategorie zwischen 14 und 18 Jahren. Somit waren 2021 etwa 5,7 Prozent der Tatverdächtigen minderjährig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Niedersachsen ist die Jugendkriminalität insgesamt zuletzt zurückgegangen, schreibt das Landeskriminalamt (LKA). In der Region Hannover waren laut BKA-Statistik 2021 insgesamt 2806 Kinder und Jugendliche verdächtig, eine Straftat begangen zu haben. Aber nur einen von ihnen haben die Ermittlerinnen und Ermittler bezichtigt, ein Kapitalverbrechen unternommen zu haben.

Bis wann ist ein Kind strafunmündig?

Laut Paragraf 19 im Strafgesetzbuch gilt: „Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist.“ Das bedeutet, dass ein 13-Jähriger für seine Tat nicht strafrechtlich belangt werden darf.

Lesen Sie auch

Tim Wullbrandt, Fachanwalt für Strafrecht aus Heidelberg, erklärt gegenüber unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) den Urgedanken des Gesetzgebers: "Die strafrechtliche Verantwortlichkeit kann erst zugemutet werden, wenn man zweifelsohne davon ausgehen kann, dass die Person geistig und sittlich überhaupt in der Lage ist zu verstehen, dass sie eine Straftat begeht."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das bedeutet: Wenn ein 13-Jähriger seinen Mitschüler brutal ermordet und erst mit 15 Jahren überführt wird, muss er für die Tat keine Strafe im Rechtssinne fürchten. Machtlos sind die Behörden allerdings nicht: Das Jugendamt kann erzieherische Maßnahmen anordnen oder den Eltern das Sorgerecht entziehen, sodass das Kind in einer Pflegefamilie unterkommt.

"Besteht eine schwere psychische Störung, ist auch die Unterbringung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie möglich", sagte Julia Biastoch, Juristin am Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Göttingen, dem NDR.

Sollte das Alter für die Strafmündigkeit herabgesetzt werden?

Darüber gibt es immer wieder Diskussionen. Neu entbrannt ist die Debatte, als im Sommer ein 13-Jähriger aus Salzgitter unter Mordverdacht stand. Befürworterinnen und Befürworter der Herabsetzung argumentieren, dass die Sanktionen durch Behörden kaum mehr Wirkung besäßen. Nur in wenigen europäischen Ländern können Kinder unter 14 Jahren strafrechtlich belangt werden. In Frankreich zum Beispiel dürfen selbst Zehnjährige verurteilt werden, aber erst mit 13 Jahren ins Gefängnis kommen.

Der Deutsche Richterbund hat sich bereits vor mehreren Jahren klar gegen eine Herabsetzung des Alters positioniert. "Die Gleichung 'mehr Strafrecht gleich weniger Kriminalität' geht bei den Jugendlichen nicht auf", teilte der damalige Vorsitzende Jens Gnisa im Jahr 2019 der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Justizministerium führt auf, dass in der Kriminalstatistik seit der Jahrtausendwende die Zahl der tatverdächtigen Kinder unter 14 Jahren gesunken ist.

Was sind übliche Strafen für Kinder und Jugendliche?

Das Jugendstrafrecht unterscheidet sich grundsätzlich vom Erwachsenenstrafrecht. Es setzt eher auf erzieherische Maßnahmen mit dem Zweck, das Verhalten des jugendlichen Straftäters oder Straftäterin in Zukunft zu verbessern. Weniger geht es darum, Taten zu bestrafen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Generell fallen die Strafen für Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren daher geringer aus als im Erwachsenenstrafrecht. Oft ist der Einzelfall entscheidend für das Urteil des Jugendrichters oder der Jugendrichterin. Bis zum 21. Geburtstag kann sowohl Jugend- als auch Erwachsenenstrafrecht angewandt werden. Auch hier ist entscheidend, wie reif der oder die Tatverdächtige ist.

Die Jugendrichterinnen und -richter können bei Kinder und Jugendlichen Erziehungsmaßnahmen wie zum Beispiel den Besuch eines Trainingskurses anordnen. Auch ein Arrest von maximal vier Wochen ist möglich. Wenn das alles nicht hilft oder die Tat besonders schwerwiegend ist, können Jugendliche auch zu Haftstrafen von mindestens sechs Monaten verurteilt werden.

Welche Höchststrafen gibt es für Mord und Totschlag?

Bei bestimmten Verbrechen können Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren ins Gefängnis kommen. Die Höchststrafe liegt bei 10 Jahren. Handelt es sich bei der Tat um einen Mord und sieht der Richter oder die Richterin eine besondere Schwere der Schuld sind sogar 15 Jahre möglich. Für verurteilte jugendliche Straftäterinnen und -täter gibt es spezielle Gefängnisse.

Wann können Kinder in U-Haft kommen?

Jugendliche, die älter als 14 Jahren sind, dürfen in Untersuchungshaft genommen werden. Denn auch sie können womöglich fliehen oder Spuren verwischen. Die U-Haft soll laut Gesetz bei Kindern und Jugendlichen aber möglichst vermieden werden, um die „besonderen Belastungen des Vollzuges für Jugendliche zu berücksichtigen.“ Alternativ könnte der oder die jugendliche Tatverdächtige vorübergehend in einem Heim untergebracht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hürden U-Haft anzuordnen, sind für Haftrichterinnen und -richter deutlich höher als bei Erwachsenen. Sie müssen nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts Koblenz detailliert begründen, warum bei einem Jugendlichen beispielsweise Fluchtgefahr besteht.

In Niedersachsen sollen jugendliche Tatverdächtige auch im Falle einer U-Haft nicht gemeinsam mit Erwachsenen untergebracht werden – so schreibt es das Niedersächsische Justizvollzugsgesetz (NJVollzG) vor. Es gibt allerdings wenige Ausnahmen. So kann ein Gefängnis bei "dringenden Gründen der Vollzugsorganisation" davon abweichen.

Welche Rechte haben die Kinder und Eltern?

Tatverdächtige Kinder oder Jugendliche und ihre Eltern haben besondere Rechte. Bei der Polizei und vor Gericht haben die Erziehungsberechtigten von Jugendlichen ein Anwesenheitsrecht. Bevor Jugendliche einer Vernehmung bei der Polizei einwilligen, muss ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, einen Erziehungsberechtigten zu sprechen. So steht es in der Polizeidienstvorschrift.

Besteht der Verdacht, dass der Jugendliche, dies nicht versteht, so darf er oder sie nicht als Beschuldigter oder Beschuldigte vernommen werden. Außerdem kann es sein, dass der Erziehungsberechtigte ebenfalls der Tat verdächtig wird. In diesem Fall kann das Gericht oder die Polizei der Person verweigern, an der Vernehmung teilnehmen zu dürfen. An dessen Stelle kann dann ein vom Vormundschaftsgericht bestellter Pfleger oder eine Pflegerin treten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sascha Priesemann