﻿Mit abgebrochener Flasche: Fahrgast rastet in S-Bahn aus und sticht auf Mann ein

Hannover. Vermutlich war Alkohol der Grund: Ein aggressiver Fahrgast hat am Sonnabendmorgen in einer S-Bahn für einen Einsatz der Bundespolizei in Wennigsen gesorgt. Auf der Fahrt von Hannover nach Haste ging der afghanische Staatsangehörige morgens gegen 5.30 Uhr mit einer brennenden Zigarette durch den Zug.

Am Haltepunkt Wennigsen stellte sich der 23-Jährige dann so in die Tür, dass der Zug nicht weiterfahren konnte. Der Zugbegleiter (31) und ein Fahrgast (41) sprachen den Mann daraufhin an. Dieser reagierte brutal: Erst zerschlug er eine Glasflasche und stach dann auf den 41-Jährigen ein. Der Mann wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Bundespolizisten konnten den Täter stellen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,95 Promille. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.