﻿Für seinen Bruder Kiyan Yousefbeik gibt Youtube-Star „SYou“ aus Hannover Identität preis

Hannover. Wenn er an seinen Berufswunsch als Kind zurückdenkt, gab es da eigentlich nur eine Option: „Ich wollte Schauspieler werden.“ Und auch wenn Soheyl Yousefbeik (26) heute nicht klassisch auf der Theaterbühne steht oder in Filmen zu sehen ist, so ist er seinem Traumjob doch recht nahegekommen: Er arbeitet vor der Kamera, ist ein sogar Star – in der Gamingszene von Youtube.

Das hatte uns der Bruder von Hannovers „DSDS“-Finalist Kiyan Yousefbeik (25) kurz vor der letzten Livesendung der Castingshow von RTL bereits verraten. Nun erzählt er uns, was es mit „SYou“, seinem Nickname, auf sich hat. „S steht für den ersten Buchstaben meines Vornamens, You kommt von Yousefbeik, ganz einfach.“ Der 26-Jährige lacht: „Den meisten fällt das Naheliegendste nicht zuerst ein.“ Im Internet wurde schon lange rumorakelt, was es mit „SYou“ auf sich hat: Dem 26-Jährigen folgen viele seit Jahren bei Youtube, dort hat er unfassbare 815.000 Abonnentinnen und Abonnenten hinter sich versammelt.

Als sein Bruder Kiyan plötzlich bei „Deutschland sucht den Superstar“ auftauchte, von Poptitan Dieter Bohlen (69) die begehrte goldene CD fürs Weiterkommen in die Auslands-Recalls erhielt, richtete sich das Interesse auch vermehrt auf ihn. Insbesondere dann, wenn „SYou“ Kiyan erwähnte, meist beiläufig. „Kennt ihr euch?“, wollten Leute dann wissen. „Ihr seht euch irgendwie ähnlich“, stellten Fans fest, die Suchanfragen bei Google häuften sich. „Es gab sogar Menschen, die 100 Euro geboten haben, um meinen echten Namen herauszufinden.“ Den hatte Soheyl Yousefbeik nämlich immer für sich behalten.

Die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen: „ DSDS“-Finalist Kiyan (rechts) und sein Bruder Soheyl Yousefbeik. © Quelle: Katrin Kutter

Die Leidenschaft fürs Spielen hatte er als Grundschüler für sich entdeckt: „Ich war immer mal bei meinen älteren Cousins, die als Teenager eigene Konsolen hatten“, erzählt Soheyl Yousefbeik. Da durfte er dann auch mal an die Playstation, versuchte sich an Videospielen wie „Donkey Kong“ und „Super Mario“. „Dann wollte ich natürlich eine eigene Konsole haben. Ich habe meine Eltern ziemlich genervt und irgendwann einen Super-Nintendo bekommen.“

Unterstützen ihre Jungs: Iraj und Sokoa Yousefbeik, die Eltern von Kiyan und Soheyl Yousefbeik. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Doch die Regeln im Umgang mit dem begehrten Teil waren strikt, schulische Leistungen sollte natürlich nicht leiden. „Trotzdem durfte ich meist länger spielen als andere Kinder. Mein Bruder und ich konnten mit der Ausrede ,Wir müssen das Spiel nur noch speichern’ immer noch ein bisschen mehr rausholen.“ Der heute 26-Jährige fuchste sich in die virtuellen Spaßwettbewerbe immer weiter rein und entdeckte später bei Youtube berühmte Gamer wie „Gronkh“ und „Ape Crime“.

Eltern wollten, dass er angesehenen Beruf lernt

Den Gedanken, über die Videoplattform Geld zu verdienen, hatte der ältere Yousefbeik-Bruder da noch nicht. Für ihn war es ohnehin schwer, dem Anspruch seines Elternhauses gerecht zu werden: „Dort hätte man gern gesehen, dass ich etwas Angesehenes wie Ingenieur oder Arzt werde.“ Irgendwann nahm er seinen Mut zusammen und offenbarte Mutter und Vater, „dass ich das einfach nicht bin und ich gerne etwas machen möchte, worauf ich Bock habe“. Also bewarb er sich auf einen der begehrten Studienplätze für Mediendesign und wurde angenommen.

Zu dem Zeitpunkt hatte sich Soheyl Yousefbeik die Arbeit mit Animationen schon selbst beigebracht, Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop beherrschte er im Schlaf. Mit der Motivation, Geld zu verdienen („Alle meine Freunde hatten schon eigenes Einkommen“), machte er sich mit seinem qualitativ mäßigen Equipment – Monitor, Webcam, Kopfhörer, Mikrofon – daran, das Spiel „Fortnite“ im Livestream zu spielen. „Plötzlich waren da 10.000 Zuschauer“, erinnert er sich an den großen Moment. „Ich war supernervös und so aufgeregt, habe aber durchgezogen.“

Der Mut hat sich gelohnt: Der Beitrag war sein Durchbruch in der Szene, er landete damit auf Platz Eins der deutschen Youtubecharts! Sein Markenzeichen: „Meine Tollpatschigkeit. Die Leute feiern das.“ Hier komme dann seine Freude am Schauspiel zum Tragen: „Ich spiele nicht nur die Spiele, sondern eine Rolle – auch wenn ich mich recht authentisch zeige. Wenn die Kamera an ist, bin ich ebenfalls on.“ Der 26-Jährige hat viele junge Fans: „Die finden es lustig, wenn ich in einem Spiel mal nicht weiterkomme. Ich gebe aber auch viele Tipps und erkläre, wie man gewissen Spielsituationen meistert.“ Seit Monaten ist er mit dem Dauerbrenner „Minecraft“ am Start, nahezu jeden Tag lädt Yousefbeik ein neues Video hoch.

Sechs Jahre hält Yousefbeik seine Identität geheim

Bis heute wurden seine Videos mehr als 204-Millionen-mal angesehen – für Unternehmen ist er ein begehrter Geschäftspartner geworden, auf der Kölner Computer- und Videospielemesse „Gamescom“ ist er gesetzter Gast. „Ich bin dankbar und kann mich glücklich schätzen, das als meine Arbeit ausüben zu können“, sagt er. Vor allem inkognito – sechs Jahre hat er seine Identität geheim halten und „gezielte Fragen ignorieren können“.

Doch je weiter sein jüngerer Bruder bei „DSDS“ kam, desto gefestigter wurde sein Entschluss: „Für Kiyan habe ich das gerne preisgegeben. Mit meiner Bekanntheit und meiner Community wollte ich ihn im Finale unbedingt unterstützen.“ Für die Publikumsvotings hat er sogar noch mehr Youtubestars aktivieren können. Für Kiyans Sieg hat es nicht gereicht, der Rückhalt aus den Fanlagern beider jungen Männer wurde dafür umso größer. „Wir bekommen haufenweise Komplimente, wie toll es ist, dass wir so zusammenhalten. Einige sagen uns, dass sie auch gerne so eine Bindung zu ihrer Familie hätten.“

Schnack in der Südstadt: Soheyl (links) und Kiyan Yousefbeik mit Reporterin Mirjana Cvjetković. © Quelle: Katrin Kutter

Um Kiyan zu unterstützen, hat Soheyl Yousefbeik seinen Youtubekanal monatelang ein wenig vernachlässigt: „Das habe ich gerne gemacht, das würde ich immer wieder so machen. Ich bereue nichts.“ Deshalb war es für ihn auch selbstverständlich, den talentierten Sänger am 22. April nach Hamburg zu fahren. Denn: Dieter Bohlen hatte angerufen!

Der „DSDS“-Jurychef ist derzeit ja mit Superstar-Gewinner Sem Eisinger (29) auf Tour und überlegte sich spontan, die anderen Finalisten dazuzuholen. 4200 Fans feierten die Truppe in der Alsterdorfer Sporthalle. Mittendrin: Soheyl Yousefbeik. Entsprechende Videos sind natürlich im Netz gelandet. Nicht auszuschließen, dass wir von den Brüdern bald auch gemeinsame Projekte zu sehen bekommen.