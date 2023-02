﻿Wer rettet die letzte Telefonzelle?

Telefonzellen werden nicht mehr gebraucht – die meisten Menschen tragen schließlich eine in der Tasche mit sich herum. Doch so manchem in Hannover sind die kleinen Häuschen ans Herz gewachsen. Mitunter so sehr, dass nun etwa in Döhren überlegt wird, wie man sie noch retten kann.

Döhren. Ein sonniger Vormittag in Döhren. Auf dem Fiedelerplatz geht der Markt gerade zu Ende, der Apfelverkäufer kostet von seiner eigenen Ware und befindet: „Lecker!“Jemand auf einem Liegefahrrad rauscht am Bücherschrank vorbei. Nur ein paar Schritte weiter, die Bernwardstraße hinunter, steht sie, in hellem Grau und leicht verblichenem Magenta. Die letzte ihrer Art. Jedenfalls in Döhren. Eine Telefonzelle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als die Telekom Ende letzten Jahres damit begann, alle Telefonzellen mit Münzzahlung abzuschalten und ab Anfang diesen Jahres auch die mit Kartenzahlung, war die Trauer bei Telekommunikationsnostalgikern groß. Gerade auch, weil die Zellen bis 2025 komplett verschwinden sollen.

Ein wenig Nostalgie

„Zu meiner Zeit war das schon noch wichtig“, sagt Wilhelm Lindenberg, der für die SPD im Bezirksrat Döhren-Wülfel sitzt. Ein wenig Nostalgie sei bei ihm also auch dabei. Unter anderem deshalb hat das ehemalige Vorstandsmitglied der Üstra im Bezirksrat eine Anfrage an die Stadtverwaltung eingebracht um herauszufinden, ob es möglich ist, die Zelle zu erhalten. Nicht unbedingt als Telefonzelle – die meisten Menschen tragen schließlich eine in der Tasche mit sich herum. „Wir hoffen“, sagt er, „dass wir die Zelle auch als Zeugnis von 142 Jahren Technikgeschichte hier in Döhren erhalten können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber auch einen praktischen Nutzen soll sie haben: Lindenberg könnte sich die Zelle als „Informationszentrale“ vorstellen, „um Aushänge anzubringen, oder Aktivitäten im Stadtbezirk.“ Auch die Idee einer Tauschkabine – wie es sie beispielsweise in Bayreuth schon gibt – steht im Raum: Gut erhaltene Gegenstände, die man selbst nicht mehr braucht, werden dort anderen Menschen zur Verfügung gestellt. Damit das funktioniert, wären vermutlich – genau wie bei einem Bücherschrank – ehrenamtliche Paten nötig, die regelmäßig kontrollieren und ausmisten.

Stadt hat Kontakt mit Telekom aufgenommen

Aufgrund von Lindenbergs Anfrage im Bezirksrat hat die Stadtverwaltung zunächst Kontakt mit der Telekom-Zentrale in Bonn aufgenommen, teilt die Stadt mit. Ähnliche Rettungsaktionen wie die des Döhrener Bezirksrats sind der Verwaltung nicht bekannt.

Eine Antwort der Telekom auf die Anfrage aus Hannover steht noch aus. Bis dahin wird das grün-schwarze Display der Zelle wohl weiter eine eher traurige Botschaft anzeigen: „Entschuldigung, zur Zeit gestört.“