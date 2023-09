﻿Werbeanhänger blockieren Parkplätze in Hannover: Warum Herr Kölle deshalb so sauer ist

Es ist verboten, doch niemand hält sich dran: Werbeanhänger blockieren immer mehr Parkplätze in Hannover. Christian Kölle ärgert sich über den „Missbrauch“ öffentlichen Verkehrsraums. Weshalb der 60-Jährige eine „Überwachungsliste“ der Stadt für sinnlos hält, lesen Sie hier.

Hannover. Es gibt viele, sehr viele. An der Vahrenwalder Straße, Podbielskistraße, Bornumer Straße, am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, der Hamburger Allee und an zahlreichen weiteren Straßen in Hannover stehen Werbeanhänger. Sie blockieren tagelang, wochenlang, manche sogar monatelang öffentliche Parkplätze. Der Bürger Christian Kölle (60) ärgert sich, dass die Vehikel „alles zupflastern“ – und beschwerte sich schon mehrfach bei der Stadt. Das Ergebnis ist ernüchternd.