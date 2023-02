﻿Offene Bücherschränke künftig aus Metall?

Immer wieder werden Bücherschränke in Hannover zum Ziel blinder Zerstörungswut. In der Silvesternacht brannte der Bücherschrank am Davenstedter Markt nieder. Nun denkt die Stadt über Alternativen nach.

Vermutlich Feuerwerk: Flammen und Löschwasser hatten den Bücherschrank am Davenstedter Markt in der Silvesternacht völlig zerstört.

Davenstedt. Es ist ein sozialer und demokratischer Gedanke: Kleine Leihbüchereien in den Straßen, immer geöffnet und für jeden kostenlos zugängig. Offene Bücherschränke gibt es seit 2005 in Hannover und inzwischen an mehr als 30 Orten im Stadtgebiet und Umland. Doch in den vergangenen Jahren wurden mehrere Bücherschränke auch zum Ziel von Brandstiftungen. In der Silvesternacht brannte der Bücherschrank am Davenstedter Markt – und wurde durch die Flammen und das Löschwasser völlig zerstört. Laut Polizeisprecherin Natalia Shapovalova haben die unbekannten Täter die Bücher vermutlich mit Feuerwerkskörpern in Brand gesteckt.

Anfang Juli 2022 wurde in Limmer ein Bücherschrank angezündet, im November 2021 brannte ein Bücherschrank am Kulturtreff Hainholz und im Oktober 2021 ging zum wiederholten Mal im Stadtteil Sahlkamp ein Bücherschrank in Flammen auf. Versichert sind die mobilen Büchereien nicht.

Jetzt überlegt die Stadt, ob die Bücherschränke besser vor Feuer geschützt werden könnten. Bislang baut der Verein Werkstatt-Treff Mecklenheide alle Bücherschränke im Raum Hannover aus Holz. Auf Nachfrage bestätigt Stadtsprecherin Susanne Stroppe, dass die Zuständigen mit Metallbaufirmen in Kontakt getreten seien, um sich über die Kosten von Bücherschränken aus Metall zu informieren. „Wir sehen das Problem und denken über Alternativen nach“, sagt sie. Ob und wann solche Bücherschränke eingesetzt werden, ist jedoch noch unklar.

Im August 2008: Der damalige Bezirksbürgermeister Wilfried Gunkel bei der Eröffnung des offenen Bücherschranks auf dem Davenstedter Markt. © Quelle: Uwe Dillenberg

Spendensammlung für den Davenstedter Schrank

Die Fraktionen von CDU und SPD im Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt haben einen Antrag für einen neuen Bücherschrank für den Davenstedter Markt gestellt. Bei einer Spendensammlung sind bisher sind rund 1600 Euro zusammengekommen. Ziel ist eine Summe von 3700 Euro. In der Sitzung äußerte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von „Natürlich AhBaDa“, Nils Reglitz, den Gedanken, dass Bücherschränke aus einem anderen Material als Holz bestehen sollten, um sie in Zukunft besser vor Vandalismus zu schützen.

Ein Raub der Flammen: Im Juli 2022 brannte der offene Bücherschrank in Limmer ab. Dieses Foto hat ein Anwohner gemacht, der auch die Feuerwehr angerufen hatte. © Quelle: privat

Technische Möglichkeiten fehlen

Bislang werden alle Bücherschränke im Raum Hannover vom Verein Werkstatt-Treff Mecklenheide gebaut – einem sozialen Verein, der Arbeitslosen (auch mit komplexen Problemlagen) bei der Wiedereingliederung in den regulären Arbeitsmarkt hilft. Geschäftsführerin Astrid Schubert betont, dass der Werkstatt-Treff bereits daran arbeitet, die Möbel besser gegen Vandalismus zu schützen. So stecke viel Entwicklungsarbeit in verbesserten Türen der Schränke: „Die Türen waren immer besonders anfällig für Vandalismus“, sagt sie.

Einen Schrank aus Metall könnte der Werkstatt-Treff allerdings nicht liefern – die Stadt müsste dafür einen anderen Anbieter suchen. Der Werkstatt-Treff Mecklenheide arbeite vornehmlich mit Holz, es fehlten die technischen Möglichkeiten, um andere Werkstoffe einzusetzen, hieß es.