﻿Weshalb diese Backsteinbauten die besten in Deutschland sind

Hannover. Noch nie hat ein hannoversches Bauprojekt die höchste deutsche Architekturauszeichnung erhalten, den Deutschen Architekturpreis von Bundesbauministerium und Bundesarchitektenkammer. 2021 ging der Preis erstmals an ein integratives Wohnprojekt der Theo Gerlach Wohnungsbau in der Südstadt. Nach zwei Jahren nun endlich wollte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) die dazugehörige Plakette überreichen. Aber sie steckte auf der Autobahn fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Höchste Auszeichnung für Backsteinensemble in Hannover

Immerhin schaffte es ein Fahrer, mit etwas Verspätung die Plakette vorbeizubringen – da war die Ministerin schon auf dem Weg zum nächsten Termin. Gerlach-Geschäftsführer Helmut Kummer nahm es gelassen. „Wir sind stolz auf das Projekt“, es habe „eine robuste Architektur“, die sich als zeitlos erweisen werde. Die schick gestaltete Plakette solle gut sichtbar im Eingangsbereich des Backsteinensembles zu sehen sein.

Deutscher Architekturpreis 2021: Wohnensemble von Theo Gerlach Wohnungsbau und dem Büro Smaq (Berlin) von Prof. Andreas Quendau in der Südstadt. © Quelle: Schnepp Renou

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Wohnquartier, das Gerlach gemeinsam mit dem Berliner Architekturbüro Smeq von Prof. Andreas Quadnau hinter der Gilde-Brauerei realisierte, hat mittlerweile zahlreiche Preise abgeräumt. Außer dem Deutschen Ziegelpreis und etwa einem Sonderpreis beim Heinze Architekturaward 2022 errang es auch den Niedersächsischen Staatspreis für Architektur 2021.

Landes-Architektenkammerpräsident Robert Marlow hob bei der kleinen Feierrunde in der Südstadt hervor, dass es der Jury ausdrücklich darum gegangen sei, nicht irgendwelche abgehobene „High-End-Denke“ auszuzeichnen, sondern „gute Alltagsarchitektur“. Optisch zeigen die Ziegelfassaden eine feine Reliefoberfläche, deren herausragende Steine bei Sonnenlicht ein Schattenspiel hervorrufen.

Preisplakette: Helmut Kummer (li.) und Prof. Andreas Quednau nehmen die Ehrung für den Deutschen Architekturpreis 2021 entgegen. Das Wohnensemble der Theo Gerlach Wohnungsbau in Hannovers Südstadt hat 2021 den Preis erhalten. Kummer ist Gerlach-Chef, Quednau einer der Inhaber des Architekturbüros Smaq. © Quelle: Boris Baschin

Auch der preisgekrönte Architekt Quednau, der einen Lehrauftrag an der hannoverschen Architekturfakultät innehat, sagte ganz unprätentiös: „Was ich gut finde, ist, dass es ein ganz normales Haus geworden ist.“ Die Qualitäten lägen in den vielfältig nutzbaren Grundrissen und etwa in der großzügigen Freiraumgestaltung, die alle Bewohnenden gemeinsam nutzen können.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mischung für die Städte von morgen

Ein Laubengang verbindet drei Gebäudekomplexe mit den 51 Mietwohnungen, von denen 33 gefördert sind – das ist eine ungewöhnlich hohe Quote. Etwas abseits der Mietwohnungen steht das Haus mit zwölf Eigentumswohnungen, in denen unter anderem ein ehemaliger Uni-Professor wohnt. In einem der Mietgebäude ist das integrative Wohnprojekt „Wir wohnen gemeinsam“ untergebracht. Das sei die Mischung, die Städte von morgen bräuchten, sagt Kammerpräsident Marlow.

HAZ