﻿Westschnellweg-Sanierung: So soll es besser laufen als bei Hannovers Südschnellweg

Hannover. Die Sanierung des Westschnellwegs wird nach dem Südschnellweg die nächste Megabaustelle in Hannovers Verkehrsnetz. Wie das Land auf Nachfrage mitteilt, soll der Dialog mit den Bürgern am 18. Oktober (ab 16 Uhr) im Gymnasium Limmer starten. „Es ist eine offene Veranstaltung. Jeder kann da hinkommen“, betont Christian Budde, Sprecher im Verkehrsministerium. Er versichert: „Wir sind vor der Planung und nicht in der Planung. Wir möchten diskutieren und Argumente einsammeln.“

Minister Olaf Lies (SPD), der an der Runde teilnehmen wird, hatte nach dem Scheitern der Suche nach einer schmaleren Südschnellweglösung versprochen, dass man es „anders und vor allem besser“ machen werde. Er machte deutlich: „Der Westschnellweg darf nicht zum zweiten Südschnellweg werden.“

Will über den Westschnellweg reden: Verkehrsminister Olaf Lies. © Quelle: Rolf Vennenbernd

„Klar machen, was gemeint ist“

„Wir müssen klar machen, was damit gemeint ist“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Er bringt die Einrichtung eines Bürgerrates ins Spiel, der das Großprojekt begleiten soll. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür könnten ausgelost werden. „Wir haben ein konkretes Projekt, bei dem es auch um Meterfragen gehen wird. Dafür wäre diese Form der Beteiligung gut geeignet“, erklärt der OB. Für ihn steht fest: „Das wäre ein Weg, wie man es besser machen könnte als beim Südschnellweg.“

Die in dem Rat Beteiligten hätten die Möglichkeit, „Impulse zu geben und sich in die Debatte einzubringen. Das kann auch dabei helfen, dass wir bei großen Projekten frühzeitig in die Umsetzung kommen.“ Gesetzgebende Kompetenzen solle das Gremium allerdings nicht haben, sagt Onay, der die Einrichtung eines Bürgerrates auch schon auf Bundesebene vorgeschlagen hatte. Die Forderung war Teil seines Deals mit der Letzten Generation, die danach ihre Proteste in Hannover aussetzte.

Will einen Bürgerrat: Hannovers OB Belit Onay. © Quelle: Rainer Dröse

14 marode Brücken

Saniert werden soll der Westschnellweg zwischen der Anschlussstelle Herrenhausen und dem Deisterkreisel in Linden-Süd. 14 marode Brücken müssen erneuert werden. Auch ein Tunnel durch den Lindener Berg ist im Gespräch. Die heutige Verkehrsbelastung des Westschnellwegs mit rund 40.000 Fahrzeugen am Tag ist vergleichbar mit der des Südschnellwegs, wo zuletzt knapp 43.000 gezählt wurden.

Das Land sieht „erhebliche Sicherheitsdefizite, die sich aus nicht ausreichenden sogenannten Fahrzeugrückhaltesystemen und unzureichenden beziehungsweise fehlenden Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen an den Knotenpunkten ergeben.“

